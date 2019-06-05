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05.06.2019
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Almanya’dan Yunanistan’ın ‘savaş tazminatı’ notasına yanıt

birgun.net birgun.net

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Almanya’ya sözlü nota vererek İkinci Dünya Savaşı’ndaki işgal sebebiyle savaş tazminatı talep etti ve Berlin hükümetini müzakereye davet etti. Berlin ise verdiği yanıtta “Tazminat konusu siyasi ve hukuki olarak kapanmıştır” dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, notanın Yunanistan’ın Berlin Büyükelçisi tarafından Alman Dışişleri Bakanlığına iletildiği belirtildi. İşgaller sırasında Yunan halkının büyük zarar ve kayıplar yaşadığı belirtildi.

İşgal dönemde hayatını kaybedenlerin ailelerine faizsiz tazminat verilmesi, yağmalanmış ve yasa dışı yollarla yerinden alınmış arkeolojik ve kültür hazinelerinin iadesi talep edildi.

Yunan hükümeti Nisan ayında parlamentonun görüştüğü ve oy birliği ile Almanya’dan savaş tazminatı talep edilmesine yönelik önergeyi onaylamıştı.

Yunanistan, Almanya’dan yaklaşık 300 milyar Euro talep ediyor. Almanya ise 1950 ve1960’larda yaklaşık 115 milyon Alman markı ödeme yapıldığını belirterek, yeni bir tazminat ödemeyi reddetmekte ve konunun imzalanmış olan anlaşmalar ile kapandığını ileri sürüyor.

ALMANYA: KONU KAPANMIŞTIR

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, Yunanistan’ın Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında Almanya’nın neden olduğu zarara karşılık talep ettiği tazminata ilişkin “Tazminat konusu siyasi ve hukuki olarak kapanmıştır.” dedi.

Breul, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Yunanistan’ın tazminata ilişkin verdiği sözlü notanın dün Yunan Büyükelçisi tarafından Dışişleri Bakanlığına verildiğini belirtti.

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Notanın içeriğinin ve Yunan Parlamentosunun kararının kendileri tarafından incelendiğini ifade eden Breul, Alman hükümetinin notaya cevap verip vermeyeceğini ise söyleyemeyeceğini kaydetti.

Almanya’nın bu konudaki tutumunun değişmediğini aktaran Breul, “Tazminat konusu siyasi ve hukuki olarak kapanmıştır.” değerlendirmesinde bulundu.

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