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17.07.2019
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Almanya’nın yeni savunma bakanı belli oldu

Almanya'nın yeni savunma bakanı Hıristiyan Demokrat Birlik Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer oldu.

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Ursula von der Leyen’in Savunma Bakanlığı görevinden ayrılarak AB Komisyonu başkanlığına seçilmesinin ardından Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Almanya’nın yeni Savunma Bakanı oldu. 

Daha önce kabinede yer almayacağını ve sadece genel başkanlık görevine yoğunlaşmak istediğini açıklayan 56 yaşındaki Kramp-Karrenbauer’in bu göreve getirilmesi Berlin’de beklenmedik bir gelişme olarak yorumlandı.

Kramp-Karrenbauer’in görevini bugün Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenecek törenle resmen devralması bekleniyor.

Savunma Bakanlığı için daha önce CDU genel başkanlığına da aday olan, ancak seçilemeyen Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın adı geçiyordu. 

Savunma Bakanlığı görevinden ayrılarak AB Komisyonu başkanlığına seçilen Ursula von der Leyen, Almanya’nın ilk kadın Savunma Bakanı’ydı. Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu’nda Salı akşamı yapılan oylamada 383 parlamenterin oyunu alarak Komisyon başkanlığına seçildi.

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