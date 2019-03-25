İmamoğlu’ndan Hürriyet’e: Haddinizi bilin

CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Piyalepaşa’daki Ağaçlaraltı mitinginde konuşuyor.

Alper Taş’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

1 Nisan’da İstanbul’da ve Beyoğlu’nda demokratik yeni bir dönem başlıyor!

Vatandaşı müşteri olarak görenler halkın tapu sorununu çözemezler. Bizler çözeriz. Bizler vatandaşı müşteri olarak değil hak sahibi olarak görüyoruz.

Söz veriyoruz, halkımızın onay vermediği hiçbir plan hayata geçmeyecek. Demokratik bir karar kurulu oluşturacağız. Hep beraber mahallemizi biz planlayacağız.

Beyoğlu Belediye Başkanı Alper Taş olarak asla bir mahalleye müteahhitlerle gelmeyeceğim! Herkes evinde, güvenle yaşayacak! Mahallelerimizden evlerimizden bizi kimse çıkaramayacak.

Vatandaşı müşteri olarak görenler halkın tapu sorununu çözemezler. Bizler çözeriz. Bizler vatandaşı müşteri olarak değil hak sahibi olarak görüyoruz.

Mahallemizi hep beraber planlayacağız, yaşam alanlarımızı planlarken hepimizin sözü olacak ve mahallelerimiz buna göre şekillenecek.

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HÜRRİYET’E TEPKİ: HERKES HADDİNİ BİLECEK

Alper Taş’ın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu konuştu.

İmamoğlu, Hürriyet’in “PKK ile bağlantılı adaylar” haberine tepki göstererek, “Yarın başkan seçilince çayımızı kahvemizi içmeye geleceksiniz. Boynunuz bükük, yüzünüz kızarmış olmasın. Kraldan çok kralcılık yapmayın. Herkes haddini bilecek” ifadelerini kullandı.