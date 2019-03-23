Alper Taş: Ak Parti’liler Beyoğlu’nda halktan kopmuş durumda

Yerel seçimlere 9 gün kala CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş’ın seçim çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Basın mensuplarıyla düzenlenen toplantıda konuşan Alper Taş, kampanyanın ilk gününden bu yana Beyoğlu’nun 45 mahallesinde de çalışma yürüttüklerini ifade ederek, “Beyoğlu’nun tüm mahallelerinde halkımızla hemhal olduk.

Çünkü halkı biz soymadık, hırsızlık yapmadık. İnsanlar bizi benimsedi, bağrına bastı. Mahallelerde biz değil, onlar marjinal halde. Kazandığımızda halkçı belediyeciliğin nasıl yapılacağını göstereceğiz” dedi.

BEYOĞLU’NDA AMATÖR KULÜPLER ‘UNUTULDU’

Güne Beyoğlu’ndaki amatör spor kulüpleriyle bir araya gelerek başlayan Alper Taş, burada yaptığı konuşmada Beyoğlu’ndaki spor kulüplerinin sorunlarına mevcut belediyenin ilgisiz kaldığına dikkat çekti. Alper Taş, “Ak Parti’li belediye burada kulüplere destek olmak bir yana köstek oluyor. Spor kulüpleri, tesislerinin ellerinden alınma riskiyle karşı karşıya.

Amatör kulüplerinin mahallelerin kültürel yapı taşı olduğunun farkındayız. Seçildiğimizde Beyoğlu Belediyesi amatör spor kulüplerini koruyan bir anlayışa sahip olacak” dedi.

TÜM TÜRKİYE ‘BEYOĞLU MODELİ’Nİ KONUŞACAK

Amatör spor kulüpleriyle yapılan toplantının ardından basın mensuplarıyla düzenlenen toplantıya katılan Alper Taş, burada seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ak Parti kadrolarının Beyoğlu’nda zenginleştikten sonra mahallelerinden uzaklaştığına işaret eden Alper Taş, “Halkın sorunlarını bilen ve çözmeye aday olan biziz. Tüm mahallelerde ilgi ve sevgiyle karşılanıyoruz. Mevcut belediye sorunlara karşı ilgisiz kalmış, Vatandaşlar artık değişim istiyor. 31 Mart akşamı Beyoğlu’nda sevinç olacak, neşe olacak, eşitlik, özgürlük ve kardeşlik olacak. Tüm Türkiye Beyoğlu’nu konuşmaya başlayacak. ‘Beyoğlu Modeli’ Türkiye’ye örnek olacak” diye konuştu.

CİHANGİR MAHALLESİ’NDE SEVGİ SELİ

Alper Taş’ın mahalle gezileri de aralıksız sürüyor. Galata bölgesi esnafını ziyaret eden Alper Taş, buradan İstiklal Caddesi’ne geçti. Bölge esnafının sorunlarını dinleyen Alper Taş’a ilgi büyük oldu. Buradan ise Cihangir Mahallesi’ne geçen Alper Taş’ın mahalle gezisi Firuzağa bölgesinde adeta mitinge dönüştü. Bölge halkının yoğun sevgisiyle Firuzağa Kahvesi bölgesi vatandaşlarla dolup taşarken, burada vatandaşlara seslenen Alper Taş tüm Beyoğlu’nda yaşayan kesimleri birleştirme çağrısı yaptı. Toplumu kutuplaştırma çabalarının Beyoğlu’nda da yoğun biçimde sürdüğüne işaret eden Alper Taş, “Kasımpaşa’daki vatandaşlar da Cihangir’deki arkadaşlar da belediyede hiçbir ayrım görmeden hizmet alabilecekler.

Beyoğlu’nun neresinde yaşarsa yaşasın insanlar ‘Beyoğluluyum’ diyecekler. Beyoğlu’nda yaşamak bir gurur kaynağı olacak. 45 mahallesiyle Beyoğlu bir kardeşlik kenti olacak” dedi.

İlginizi çekebilir: Maltepe “Yaşam Vadisi” ile nefes alacak

AKP’li BELEDİYE, HALKA İŞGALCİ MUAMELESİ YAPIYOR

Akşam saatlerinde ise Piri Paşa Mahallesi’ne geçen Alper Taş, burada düzenlenen kentsel dönüşüm halk toplantısına katıldı. Kentsel dönüşümde rantçıları değil halkın çıkarlarını koruyacaklarının bir kez daha altını çizen Alper Taş, “Mevcut belediye kentsel dönüşümde halkı yıllardır oyalıyor. Halka tapusunu vermekten kaçıyor. Yasal anlamda hiçbir karşılığı olmayan belgeler vererek halkın endişesini daha da büyütüyor. Halk buralarda işgalci konumuna sokulmak isteniyor. Seçilmemiz halinde halkı işgalci olarak gören bu anlayışa son vereceğiz. Hak sahiplerine tapularını şartsız vereceğiz. Vatandaşlarımız hak ettiklerini alacak, sağlıklı ve güvenli konutlarına kavuşacak” dedi.