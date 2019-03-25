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26.03.2019
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Alper Taş aleyhine yalan dolu bildiriler dağıtan provokatörlerin eşkâli belirlendi

birgun.net birgun.net

CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş’ın kazanma ihtimali güçlendikçe rakipleri kirli yollara başvurmaya başladı.

Beyoğlu’nun çeşitli yerlerinde Alper Taş aleyhine yalan bilgilerle dolu broşürler dağıtıldı. Broşürleri dağıtan provokatörler güvenlik kameralarına yakalandı.

Alper Taş’ın seçim ekibinden yapılan açıklamada “Söz konusu şahısların eşkâlleri belirlendi. Gerekli yasal başvurularda bulunacağız” denildi.

Bildirilerde Alper Taş için çok sayıda yalan bilgiye yer verilerek ‘terörist’ ifadeleri kullanılıyor.

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