Alper Taş: Beyoğlu eski renklerini alsın istiyoruz, ‘Yaşasın Beyoğlu’ diyoruz

CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, Halk TV’de Enver Aysever’in sunduğu Ayrıntılar programına konuk oldu.

Adaylık sürecini, Beyoğlu’nu, Beyoğlu’nun sorunlarını anlatan Alper Taş, “Tarihi Beyoğlu’nu renksizleştirmeye çalışıyorlar ama Beyoğlu direniyor. Biz burası yeniden eski renklerini alsın istiyoruz, bu yüzden ‘Yaşasın Beyoğlu’ diyoruz” dedi.

Beyoğlu’nda çok büyük bir ilgiyle karşılaştıklarını vurgulayan Alper Taş, “Bizi çok küçümsediler. ‘O mahallelere nasıl gireceksiniz?’ dediler. Biz neden çekinelim emekçi halkımızın mahallesine gitmekten, biz de oralardan geldik” ifadelerini kullandı.

Çalışmalarını yoğunluklu olarak AKP’nin yüksek oy aldığı yoksul mahallelerde sürdürdüklerine dikkati çeken Taş, “Binalar eski, deprem riski taşıyor. Hala tapusu olmayan evler var. Biz bu sorunları çözeceğiz” dedi.

“Tarihi Beyoğlu’nu renksizleştirmeye çalışıyorlar” diyen Taş, “Beyoğlu direniyor. Biz burası yeniden eski renklerini alsın istiyoruz, bu yüzden ‘Yaşasın Beyoğlu’ diyoruz. Diğer bir sorun yoksulluk ve işsizlik. İşsizliğin yoğun olduğu bölgelerde sosyal yardımları artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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“HALK BELEDİYEYİ KENDİSİNİN HİSSEDECEK”

Alper Taş, şöyle devam etti:

“İki farkımız olacak; bir tanesi yukarıdan, tepeden, halka rağmen anlayışıdır. ‘Halk bir şeyden anlamaz, halk kendi kendini yönetemez’ anlayışını yıkacağız. Halkın kendi kendini yönetebileceğinin örneğini Beyoğlu’nda sunacağız. Bir Beyoğlu demokrasisi örneği yaratacağız. 45 mahallede Mahalle Meclisimiz olacak; Beyoğlu Belediyesi Piyalepaşa Mahalle Meclisi olacak, Piri Paşa Mahalle Meclisi olacak. Bu mahallelerde belediye kendisini inşa edecek ve örgütleyecek. Demokrasi krizine böyle yanıt vereceğiz. Halk belediyeyi kendisinin hissedecek, yabancılaşmayı ortadan kaldıracak. Tepede yönetici görmeyecek, her an kendi yanında olan, kendi hayatının bir parçası olan bizleri görecek.”

“KAZANIRLARSA BEYOĞLU’NU OKÇULAR TEKKESİ’NDEN YÖNETECEKLER”

Beyoğlululara da seslenen Taş, “Eğer onlar kazanırsa Okçular Tekkesi’nden yönetecekler Beyoğlu’nu. Bilal Erdoğan ile Haydar Ali Yıldız, bir dönem Okçular Vakfı başkanıydı, ikisi de okul arkadaşıydı. Bu konularda Beyoğlu’na dair çok çeşitli yaklaşımları var. Bu yaklaşımların da ne olduğunu iyi kötü görebiliyoruz. Beyoğlu’nun bütün zenginliklerini belirli kesimlere paylaştırmanın dışında Beyoğlu’na dair bir ufukları olduğunu düşünmüyoruz. Okçular Tekkesi nereye kurulmuş? Okspor’un tesislerine bir gecede el koydular. 2 bin kişinin gelip maç izlediği, oradaki bütün mahallenin sportif faaliyetlerini yaptığı bir kamu alanını ortadan kaldırarak, Okçular Tekkesi diye işlevi olmayan, dışarıdan baktığınızda ‘Burada cezaevi mi var?’ diyebileceğiniz garip bir yer haline getirdiler. Kazandıklarında belediye oradan yönetilecek ve Okçular Tekkesi zihniyeti egemen olacak. Bütün emekçi, yoksul halk kitlelerinin kent merkezlerinden sürüldüğü ve başka bir kesimin oralarda rant elde ettiği bir Beyoğlu yaratacaklar. Biz göreve geldiğimizde ise kamusal yerleri koruyacağız. Halkın orada yaşamasını esas alan, yerinde dönüşümü esas alan bir programı hayata geçireceğiz” diye konuştu.

“Biz kamuculuğu savunuyoruz” diyen Taş, “Hepimize ait olanı korumak bizim görevimiz. Kamucu, halkçı ve demokratik yerel yönetim anlayışıyla sorunları çözmek konusunda önemli yol almış olacağız” dedi.

Kültür sanatın 45 mahalleye taşınacağını belirten Taş, “Kadıköy’e verdiklerimizi geri alacağız” dedi.