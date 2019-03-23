Alper Taş: Beyoğlu’nda ‘hizmette ayrımcılık’ dönemi kapanacak

CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş’ın seçim ziyaretleri kapsamında dernek ziyaretleri sürüyor.

Kasımpaşa’da bulunan Akseki Gümüşdamla Derneği’nde düzenlenen etkinliğe katılan Alper Taş, “Beyoğlu’nda belediyenin vatandaşlara karşı ayrımcı tutumuna son vereceğiz. Beyoğlu’nun her vatandaşı belediyeden hak ettiği hizmeti alacak” dedi.



İSMAİL ÜNAL: ALPER TAŞ’I DESTEKLEYELİM

CHP Akseki Belediye Başkan Adayı Erdoğan Erdoğan’ın hazır bulunduğu etkinliğe Eski Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal da katıldı. Burada bir konuşma yapan İsmail Ünal, “Türkiye çok önemli bir yol ayrımında. 31 Mart’ta Alper Taş ve Erdoğan Erdoğan’a verilecek her destek sosyal belediyeciliğin Türkiye’ye hakim olması adına büyük bir öneme sahip” diye konuştu.

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CHP Akseki Belediye Başkan Adayı Erdoğan Erdoğan ise Akseki’de seçimi kazanan tarafın kendileri olacağını ifade etti ve Beyoğlu’nda yaşayan Aksekililer’in Alper Taş’ı desteklemesi çağrısında bulundu.

HERKESE EŞİT HİZMET SUNACAĞIZ

Beyoğlu’nda halkçı belediye anlayışının hakim olması için belediye başkanlığına aday olduklarını ifade eden Alper Taş, “Beyoğlu’nda yaşayan her vatandaş belediyenin hizmetlerinden eşit olarak faydalanacak. Belediyeden hizmet alabilmek için bir partinin başkanından vize almak zorunda kalmayacak. Vatandaşların gururla ‘Beyoğluluyum’ diyebilecekleri Türkiye’ye örnek olacak bir kent inşa edeceğiz” diye konuştu.