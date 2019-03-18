18.03.2019
Anasayfa SİYASET

Alper Taş: Beyoğlu’nda iktidarın adayı bizi taklit ediyor

birgun.net birgun.net

Beyoğlu’nda AKP’li adayın kendilerini taklit etmeye başladığını ifade eden CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, “25 yıldır hak sahiplerine tapu vermemişler, biz tapu vereceğiz deyince onlar da tapu vereceğiz diyorlar. 25 yıldır halka tepeden bakmışlar, şimdi bizden duydular ve birlikte yönetelim diyorlar. Vatandaşı 150 kişilik nikâh salonuna sıkıştırmışlar biz nikâh salonu deyince akıllarına büyük nikâh salonu yapmak geldi. Gerimize düştüler, bizi taklit ederek ayakta kalmaya çalışıyorlar. Göreceksiniz 31 Mart’ta biz kazanacağız, Beyoğlu’nda rantçı yönetim bitecek, halkçı yönetim gelecek” dedi.

ÇOCUKLAR YEŞİL ALAN İSTİYOR

Yaklaşan yerel seçimler öncesi mahalle ziyaretlerini artıran CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, sabah Piripaşa Mahallesi Gönüllüleri ile kahvaltıda buluştu, ardından da Keçeci Piri Mahallesi’ni ziyaret etti.

Esnaf ile sohbet eden Taş’a; vatandaşlar, mevcut AKP’li belediyeden hizmet alamadıkları için tepkili olduklarını söyledi. Alper Taş, bir süre çocuklarla da sohbet etti. Çocuklara kitap hediye eden Taş, “Çocukların en büyük sorunu futbol sahası sorunu… Her yere bina yaptılar, hiç yeşil alan kalmadı” dedi. Burada seçim irtibat bürosunu açan Alper Taş’a vatandaşın ilgisinin yoğun olduğu görüldü.

  3-5 oy için değer mi?

“RANTÇI DEĞİL HALKÇIYIZ”

Keçeci Piri Mahallesi’ndeki seçim irtibat bürosunun açılışında bir konuşma yapan Alper Taş, şunları söyledi: “Belediyeyi şirket gibi görürseniz, kentsel dönüşüm sorunlarını da yıllardır çözemezsiniz. Çözemiyorlar da zaten. Bu halkın sırtından nasıl nemalanırız, nasıl zenginleşebiliriz diye düşünüyorlar. Onun için de çözemiyorlar. Biz nasıl çözeceğiz? Halkçı bir anlayışla çözeceğiz. 2019’a geldik, hâlâ tapu sorunu çözülmüş değil. Biz ne yapacağız? Tapu sorununu çözeceğiz. Çünkü biz tapu meselesine, rantçı bir anlayışla değil, halkçı bir anlayışla bakıyoruz.”

Alper Taş sonrasında da Sütlüce ve Hacıahmet mahalleleri seçim irtibat bürolarının açılışına katıldı.

Önceki haberTürkiye günde 7 saatini internette geçiriyor
Sonraki haberTürkiye’nin yaşlı nüfusu son 5 yılda yüzde 16 arttı

BENZER HABERLER

SİYASET

Kılıçdaroğlu: Kimlik üzerinden politika yapılamaz

birgun.net -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat ve Seda...
Devamını Oku
SİYASET

Mansur Yavaş: Trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek

birgun.net -
Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında...
Devamını Oku
SİYASET

Yıldırım: ‘Ülkenin beka sorunu yok’ diyenlere Çanakkale’yi göstermek lazım

birgun.net -
AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bayrampaşa Gıda Toptancıları Sitesi...
Devamını Oku
SİYASET

İstanbul için yeni anket: Fark 1 puan

birgun.net -
  Kılıçdaroğlu: Kimlik üzerinden politika yapılamaz
Themis araştırma, İstanbul seçmenlerinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yapacağı aday tercihlerini...
Devamını Oku
SİYASET

AKP’de Manisa krizi: 28 isim ihraç ediliyor

birgun.net -
Manisa'da Cumhur İttifakı'nın Kırkağaç Belediye Başkan adayı ve mevcut Belediye Başkanı AKP'li...
Devamını Oku
SİYASET

Akşener: Ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz

birgun.net -
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki mitingde, ekonomiyle ilgili...
Devamını Oku

BİZİ TAKİP EDİN

360,658BeğenilerBeğen
55,851TakipçiTakip Et
1,094,800TakipçiTakip Et
8,359AbonelerAbone

BİRGÜN ÖZEL

ÖZEL

Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Ahmet Ataç: Projelerimiz insana dokunacak

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
CHP’nin Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan Adayı mevcut Başkan Ahmet Ataç, belediye başkanlığı...
Devamını Oku
ÖZEL

Mersin CHP için sürpriz olmaktan çıktı

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, TBMM’de temsil edilen beş siyasi...
Devamını Oku
ÖZEL

Çılgın projeleri ve işsizlik rakamlarını Prof. Dr. Çolak’a sorduk: ‘Halk tüketmesin biz tüketelim’ diyorlar

Can Uğur -
İşsizlik oranının son 9 yılın en yüksek oranına yükselerek yüzde 13.5’e çıkması...
Devamını Oku
ÖZEL

Tedavisi bulunmayan kalıtsal hastalık DMD: ‘Artık sesimiz duyulsun’

DİLARA ŞİMŞEK -
Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastalıkları arasında sık karşılaşılan en ölümcül, kalıtsal...
Devamını Oku
ÖZEL

Okullar seçime alet ediliyor: Bakanlığın seçim sessizliği

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Cumhur İttifakı’nın belediye başkan adaylarının tüm tepkilere karşın okullarda yürüttüğü seçim çalışmalarına...
Devamını Oku

SON HABERLER

Öğrenci pansiyonunda yangın: “Merdivenler kitlenmiş, atlamak zorunda kaldık”

GÜNCEL birgun.net -
Burdur'da, 3 katlı erkek öğrenci pansiyonunun bodrum katındaki kumaş dikim atölyesinde çıkan yangın...
Devamını Oku

17 yaşındaki Ayten’i bıçaklayıp daha sonra boğarak öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet

GÜNCEL birgun.net -
Burdur'un Ağlasun ilçesinde Ayten Keklik'i (17) önce bıçaklayıp, sonra da boğazını sıkarak...
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu: Kimlik üzerinden politika yapılamaz

SİYASET birgun.net -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat ve Seda...
Devamını Oku

Erdoğan’dan Ayasofya açıklaması: İbadete açılmasının faturası çok ağır

GÜNCEL birgun.net -
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'daki saldırılara ilişkin, "50 Müslüman orada şehit...
Devamını Oku

Dışişleri’nden Hollanda’daki saldırıya ilişkin açıklama

GÜNCEL birgun.net -
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hollanda'nın Utrecht kentinde bugün meydana gelen saldırıyı, faili...
Devamını Oku

Mansur Yavaş: Trafolara kedi değil fil soksalar fayda etmeyecek

SİYASET birgun.net -
Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi