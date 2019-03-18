Alper Taş: Beyoğlu’nda iktidarın adayı bizi taklit ediyor

Beyoğlu’nda AKP’li adayın kendilerini taklit etmeye başladığını ifade eden CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, “25 yıldır hak sahiplerine tapu vermemişler, biz tapu vereceğiz deyince onlar da tapu vereceğiz diyorlar. 25 yıldır halka tepeden bakmışlar, şimdi bizden duydular ve birlikte yönetelim diyorlar. Vatandaşı 150 kişilik nikâh salonuna sıkıştırmışlar biz nikâh salonu deyince akıllarına büyük nikâh salonu yapmak geldi. Gerimize düştüler, bizi taklit ederek ayakta kalmaya çalışıyorlar. Göreceksiniz 31 Mart’ta biz kazanacağız, Beyoğlu’nda rantçı yönetim bitecek, halkçı yönetim gelecek” dedi.

ÇOCUKLAR YEŞİL ALAN İSTİYOR

Yaklaşan yerel seçimler öncesi mahalle ziyaretlerini artıran CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, sabah Piripaşa Mahallesi Gönüllüleri ile kahvaltıda buluştu, ardından da Keçeci Piri Mahallesi’ni ziyaret etti.

Esnaf ile sohbet eden Taş’a; vatandaşlar, mevcut AKP’li belediyeden hizmet alamadıkları için tepkili olduklarını söyledi. Alper Taş, bir süre çocuklarla da sohbet etti. Çocuklara kitap hediye eden Taş, “Çocukların en büyük sorunu futbol sahası sorunu… Her yere bina yaptılar, hiç yeşil alan kalmadı” dedi. Burada seçim irtibat bürosunu açan Alper Taş’a vatandaşın ilgisinin yoğun olduğu görüldü.

“RANTÇI DEĞİL HALKÇIYIZ”

Keçeci Piri Mahallesi’ndeki seçim irtibat bürosunun açılışında bir konuşma yapan Alper Taş, şunları söyledi: “Belediyeyi şirket gibi görürseniz, kentsel dönüşüm sorunlarını da yıllardır çözemezsiniz. Çözemiyorlar da zaten. Bu halkın sırtından nasıl nemalanırız, nasıl zenginleşebiliriz diye düşünüyorlar. Onun için de çözemiyorlar. Biz nasıl çözeceğiz? Halkçı bir anlayışla çözeceğiz. 2019’a geldik, hâlâ tapu sorunu çözülmüş değil. Biz ne yapacağız? Tapu sorununu çözeceğiz. Çünkü biz tapu meselesine, rantçı bir anlayışla değil, halkçı bir anlayışla bakıyoruz.”

Alper Taş sonrasında da Sütlüce ve Hacıahmet mahalleleri seçim irtibat bürolarının açılışına katıldı.