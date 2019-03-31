Alper Taş: Tüm sandıklara hakimiz, vatandaşlarımızın içi rahat olsun

CHP’nin Beyoğlu Adayı Alper Taş, oy verme işlemi devam ederken Beyoğlu’ndaki sandıkları gezdi, oy vermeye gelen yurttaşlarla görüştü.

Alper Taş, Doktor Tevfik Sağlam Ortaokulu ve Hüviyet Bekir İlkokulu’na gitti. Sandık başında görev yapan emekçilere kolaylık dileyen Taş, “50 gün boyunca çok iyi, titiz bir çalışma yürüttük. Şu an gönüllülerimiz sandık başlarında görevdeler, tüm sandıklara hakimiz. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun” ifadelerini kullandı.

Henüz oy kullanmaya gitmeyen yurttaşlara seslenen Taş, yurttaşları oy kullanmaya davet etti.