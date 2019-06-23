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25.06.2019
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Alper Taş: Demokrasi ve emek güçleri kazandı, bu ortak mücadelenin ürünüdür

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31 Mart Yerel Seçimleri’nde CHP’dne Beyoğlu Belediye Başkan adayı olan Alper Taş, yenilenen İstanbul seçimlerine yönelik ilk değerlendirmeleri yaptı.

Taş, CHP Seçim Koordinasyon Merkezi’nden yaptığı açıklamada “Her şey çok güzel oldu. Seçim sonucu açısından çok güzel oldu. Demokrasi ve emek güçleri kazandı, bu ortak mücadelenin ürünü. Türkiye’de uzunca zamandan inşaa edilmeye çalışılan AKP-MHP faşizminin yarattığı Türkiye tablosunu kırma konusunda bu seçimler moral verdi, umut verdi. Türkiye’nin geleceğinin önünün açtı. Şimdi yapılması gereken bu ortak mücadele ile hareketle Türkiye’nin geleceğini örgütlememiz gerekiyor. Seçim sonrası konuşacağımız çok şey var.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı sisteminin birinci yıl dönümün geldiğini belirten Alper Taş, “Türkiye toplumu gördü ki başkanlık rejimi bir kriz rejimidir. Türkiye’nin artık demokratik bir parlamenter sisteme ihtiyacı vardır. Önümüzdeki dönemin yükselen değerleri özgürlük olacak, laiklik olacak, cins ayrımcılığının reddi olacak. Bütün bu değerlerin yükseleceği bir iklime giidyoruz. Biz sosyalistlerde bu iklimi değerlendirip Türkiye’nin geleceğini kurmak manasında daha da birleşik mücadele zeminlerini toplumun değişik kesimleri ile beraber örgütleyerek kuracağımızı düşünüyoruz.” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

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