Alper Taş, Kadın Dostu Kentler Taahhütnamesi’ni imzaladı

CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, Kadın Adayları Destekleme Derneği’nin (KA.DER) “Kadın Dostu Kentler Taahhütnamesi”ni imzaladı.

Taş, belediye hizmetlerini ve yapılan harcamaları “Cinsiyete Duyarlı Veri” temelli ölçmeyi taahhüt etti.

Taş’ın imzaladığı Kadın Dostu Kentler Taahhütnamesi’nde şu maddeler yer alıyor:

“1- Belediye Meclisinde “Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu” kurmayı,

2- Belediyede “Kadın-Erkek Eşitlik Birimi” kurmayı,

3- Belediye olarak kadınlara yönelik temel hakları gözetmeyi, uygulamayı ve korumayı,

4- Kadın STK’ları ile kadın ve kız çocuklarının konumlarını güçlendirme konusunda işbirliği yapmayı,

5- Belediye stratejik planını yerelde kadınların ihtiyaçlarına uygun ve katılımcı biçimde hazırlamayı,

6- Yıllık olarak Faaliyet Raporlarında ve Performans Programlarında belediye hizmetlerini ve yapılan harcamaları ‘Cinsiyete Duyarlı Veri’ temelli ölçmeyi, etki temelli açıklamayı ve dijital ortamda paylaşmayı,

7- Yerel Eşitlik Eylem Planlarını, yerel paydaşlarla (Yerel Kamu Kurumları, Üniversiteler, Kadın STK’lar, Sivil Toplum Kuruluş’ları, Yerel Gündem 21, Kent Konseyleri) ile birlikte hazırlamayı ve uygulanmasını takip etmeyi,

8- Belediye bütçesini “toplumsal cinsiyete duyarlılık” ilkesini göz önünde bulundurarak hazırlamayı,

9- Kadın-erkek eşitliği konusunda bilgilendirici çalışmalar yürütmeyi,

10- Belediye bünyesi ve faaliyetlerinde cinsiyetçi eğilim, ayrımcılık ve baskı ile mücadele etmeyi,

11- Belediye bünyesinde “Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezleri” kurmayı, ihtiyaca cevap verilecek şekilde “Sığınma Evi” açmayı,

12- Yatırımlar ve faaliyetlerin kadınların yerel düzeyde ihtiyaçlarını veri temelli açıklayan biçimde yapmayı,

13- Belediye hizmetlerini kadınların coğrafi, sosyal, ekonomik ve kültürel erişimine uygun şekilde sunmayı,

Görev addederek KADIN DOSTU KENT olmayı taahhüt ediyorum.”