Alper Taş: Beyoğlu’nu neşe ve sevinç merkezi yapacağız

CHP’nin Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş, FOX TV’de gündeme ve seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. İlker Karagöz ile Çalar Saat programına konuğu olan Alper Taş, kendisini hedef alan İçişeri Bakanı Süleyman Soylu ve A Haber’e tepki gösterdi. Taş, Kandile gittiğimi söylüyorlar, ispatlasınlar yarın adaylıktan istifa ederim dedi. “‘Evlere şenlik’ dediler, evet doğrudur biz Beyoğlu’na şenlik getirmeye geliyoruz” diyen Taş, “Beyoğlu’nu yeniden canlandıracağız. Neşe, sevinç ve turizm merkezi yapacağız” dedi.

Taş,”Camileri yıkacağımı iddia ediyorlar böyle bir şey olabilir mi? bizim karşımıza bunlarla geliyorlar, bırakın bu kavramları gelin Beyoğlu’nu konuşalım. İstanbul’un vitrinini bitirdiniz” sözleriyle kendisi hakkında yapılan kara propagandalara tepki gösterdi.

Anlatacak bir şeyleri yok “beka” deyip duruyorlar

Seçim olduğu müddetçe anlatacak bir şeyleri olmadığı için beka sorununu önümüze koymaya devam edecekler diyen Taş, “Beka sorunu Erdoğan ile Bahçeli’nin sorunu. Sanki bunlardan önce memleket yokmuş gibi memleket batacak diyorlar. Bunlar Türkiye halkına haksızlıktır. Kendi geleceklerini halkın geleceğiyle bir tutmasınlar” ifadelerini kullandı.

Taş’ın konuşmasının özeti şöyle:

Vatandaşın sorunu yoksulluk

“Vatandaş, ekmeğim olacak mı? Yemeğim pişecek mi? Diye düşünüyor, biz de bunları konuşuyoruz. Bunlar vatandaştan kopmuşlar başka yerde yaşıyorlar, tarlada pazarda mahallede olandan haberleri yok. Halktan kopuklar, aşağısı yangın yeri. Yalan gündemler yaratıyorlar. Alper Taş camileri yıkacak diyorlar el insaf böyle bir şey olabilir mi? Dinle bayrakla geliyorlar iftira atıyorlar. Hep sıkışanlar ve ceplerini dolduranlar bayrağa, kurana, Allah’a sığınırlar, bunlar da öyle yapıyor.

Beyoğlu’na şenlik getireceğiz

“Benim rakibim Beyoğlu adayı değil. Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan… Bizi hedef göstermek istiyorlar. Beyoğlu geçmişten beri çok kimlikli çok renkli, onlar Beyoğlu’nu tek kimliğe sokmaya çalışıyorlar. Biz ise tüm renkleri geri getireceğiz. ‘Evlere şenlik’ dediler, evet doğrudur biz Beyoğlu’na şenlik getirmeye geliyoruz. Beyoğlu’nu yeniden canlandıracağız. Neşe, sevinç, turizm merkezi yapacağız.

Binalar çok eski, sağlam değil. Deprem riski büyük bir tehditlerden biri. Her gelen tapun yok para ver demiş biz bu tapu sorununu çözeceğiz. O tapu Beyoğlu halkına analarının ak sütü kadar helaldir. STK’lar Meslek odaları, yerel derneklerle Beyoğlu’nun ihtiyaçlarını ve çözümleri birlikte planlayacağız.”

Yalan iktidarına halk kanmıyor

Kadınların yürüyüşünün engellenmesi ve ardından iktidar ve çevresinin başlattığı ‘ezanı protesto ettiler’ tartışması hakkında fikri sorulan Taş, “Kadınların polis şiddetine karşı başlayan protestoların devam ettiği noktada kadınların ezana karşı herhangi bir tepkileri yoktu, olmaz da. Bu 2. Kabataş yalanıdır. O zaman da camiye girip içki içtiler dediler, vicdanlı bir müezzin çıktı, gerçekleri söyledi. Toplumu birbirine düşürmeye çalışıyorlar biz halkımızla birlikte aşağıdayız ve halkımız yukarıdakilerin yalanlarına kanmıyor bu da bizi mutlu ediyor” dedi.

Süleyman Soylu’nun kendisini hedef alan söylemlerine ilişkin ise “Kandil’e gittiğimi söylüyorlar, ispatlasınlar yarın adaylıktan istifa ederim” dedi.

Sorunları çözeceğiz

Alper Taş, katıldığı televizyon programının ardından Şişhane-Şişli minibüs şoförlerini ziyaret etti.

Burada şoförlerin sorunlarını dinleyen Taş, “Seçildiğimiz takdirde sorunları gidereceğiz” dedi.

Ardından Tarlabaşı’nı ziyaret eden Taş, burada seçim irtibat bürosunun açılını gerçekleştirdi. Taş’a esnaf ve yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Burada vatandaşlarla sohbet eden Taş, kentsel dönüşüm nedeniyle Tarlabaşı’nda çok ciddi mağduriyetler yaşandığını hatırlattı.