Alper Taş: Kritik nokta seçime katılım

CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, Taksim Hill Hotel’de gazetecilerle bir araya gelerek kampanya sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İktidarın kendisine yönelik “Cihangir’in ötesine geçemez” şeklindeki sözlerini hatırlatan Taş, “Beyoğlu’nun tüm mahallelerinde halkımızla hemhal olduk. Çünkü halkı biz soymadık, hırsızlık yapmadık. İnsanlar bizi benimsedi, bağrına bastı. Kazandığımızda halkçı belediyeciliğin nasıl yapılacağını göstereceğiz” dedi.

AKP’nin artık halktan tamamen uzaklaştığını belirten Taş, Beyoğlu’nda yaşayan yurttaşların da AKP’lilerin zenginleştiğini söylediklerini aktardı. Taş, “Halkın yanında olan, onların sorunlarını çözmeye aday olan biziz. AKP burada yıllardır toplumsal sorunları halledememiş. Şimdi de elitleşerek kendi tabanı olarak gördükleri kesimlerden tamamen kopmuşlar. Biz Beyoğlu’nda bunu gördük” ifadelerini kullandı.



Alper Taş’ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:

KAFA KAFAYA GELDİK

Bize Beşiktaş, Kadıköy gibi bir ilçe adaylığı önerilseydi kabul etmezdik. Biz solun fikirlerini topluma taşıyabileceğimiz bir ilçeye aday olmak istedik. Başta AKP ile aramızda oy oranı olarak fark vardı. Ama şu an kafa kafaya gittiğimizi görüyoruz. Son günlerde de kazanacağımıza inanmaya başladık. Ben de buna yürekten inanıyorum.

Bizim ilerleyişimiz sadece bizle alakalı değil. Bazı nesnel gerçeklere dayanıyor. Ekonomik kriz, topu-konut, sağlık merkezi, otopark, kreş ve hatta düğün salonu eksikliği gibi pek çok problem var Beyoğlu’nda. İktidar 25 yıldır bu problemleri çözememiş, insanlara ilaç olamamış. Beyoğlu halkı “25 yıl yönettiler, artık yeter” diyor.

ESAS GÖNÜLLÜLÜK BİZDE

İktidar ‘gönül belediyeciliği’ sloganını kullanıyor. Ama esas gönülden çalışanlar biziz. Çalışmalar ilk başladığı günden bu yana etrafımızda bir ‘gönüllüler ordusu’ oluştu. Arkadaşlarımız hiçbir karşılık beklemeden, pek çok konuda fedakârlık yaparak kampanya sürecine katkı sunuyor.

Ben devrimci çizginin taşıyıcılarından biriyim. Evet, çalışmalarda İYİ Partililer de var. İYİ Parti Beyoğlu İlçe Başkanı İsmail Hakkı Çavuşoğlu başından beri çalışmaların içinde. Sosyalist olduğumu her yerde açık açık söylüyorum, onlar da bunu biliyorlar. Biz görüşlerimizi hiçbir zaman gizlemedik. Beyoğlu’nda HDP seçmeninin de bizi desteklemesinden memnuniyet duyuyoruz. Sonuçta onlar da bu ilçenin bir parçası, elbette oylarına talip olacağız. EMEP ile Halkevleri gibi sosyalist parti ve hareketlere de bu süreçte sundukları destekten ötürü teşekkür ediyorum.

BİRLEŞTİRİCİ OLDUK

Biz Beyoğlu’nda birleştirici olduk. Her mahalle bizi sahipleniyor. Kasımpaşa, Sütlüce ve Keçeci Piri gibi mahallelerde çok güzel çalışmalar yaptık, insanlarla sıcak temaslar kurduk. Biz halka samimi ve içten yaklaşıyoruz. Buradaki insanlar AKP’nin halktan koptuğunu, zenginleşerek ve elitleşerek kendilerinden uzaklaştığını söylüyorlar. AKP’nin unuttuğu insanlarla hemhal olduk. Bize, “Cihangir’in ötesinde bir şey yapamazsınız” diyorlardı, nasıl yaptığımızı gösterdik. Çünkü biz bu halkın çocuğuyuz. Halkı biz soymadık, hırsızlık yapmadık. İnsanlar bizi benimsedi, bağrına bastı.

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İktidar bizden korkuyor. Seçilmemizden daha çok korkuyorlar. Çünkü kazanırsak, halkçı belediyeciliğin nasıl olacağını göstereceğiz. Şimdi sürekli bizi taklit etmeye başladılar. ‘Çocuklar’ diyoruz, ‘çocuklar’ diyorlar. ‘Tapu sorunu’ diyoruz, tapularla ilgili vaat vermeye çalışıyorlar. ‘Halk yönetimi’ diyoruz, yine benzer bir çıkış yapıyorlar. ‘Muammer Karaca Tiyatrosu yeniden açılacak’ dedik, gittiler aynısını söylediler.

BEYOĞLU ÖZGÜR BİR YERDİ

Tarihi Beyoğlu, Osmanlı zamanında bile çok özgür bir yerdi. Çok inançlı, çok kültürlü, çok dilli, oldukça zengin bir bölgeydi. AKP burayı yönetmeye başladıktan sonra, burasını kendi ideolojisi doğrultusunda dönüştürdü. Şimdi Beyoğlu tek sesli bir yer haline geldi. Şair Behçet Necatigil’in de dediği gibi, ‘dokununca solan bir gül’ haline geldi. Biz Beyoğlu’nu yeniden kaybettiği zenginliğine kavuşturacağız.



Seçim sonucunun en fazla merak edildiği yerlerden biri Beyoğlu. Çünkü herkes yeniden Beyoğlu’na gelmek istiyor. Beyoğlu’nun canlanması demek, yeni iş olanaklarının ortaya çıkması, yani ilçedeki işsizliğin önemli oranda azalması demek. Burada yoksulluk ve işsizlik çok fazla. İşsizliğin son bulması için Beyoğlu’nun yeniden canlanması lazım. Ayrıca büyük AVM’lere değil, esnafa alan açacağız. Esnafın gelişmesi için çaba harcayacağız.

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Bizim esas amacımız, yoksulların olmadığı bir dünya yaratmak. Mevcut ihtiyaçlar doğrultusunda sosyal yardımları 3 katına çıkaracağız. Bunu zaten Ekrem Bey de (İmamoğlu) söyledi. Bize diyorlar ki, “Bunu nasıl yapacaksınız?” Çok basit, rantçılara giden parayı kesip halka vereceğiz.



Kentsel dönüşüm ve tapu sorunu meselesi Beyoğlu’nda 100 binin üzerinde insanı ilgilendiriyor. Yıllardır çözülemeyen bu mesele, çok büyük bir mağduriyet yaratmış. Önceden de defalarca söyledik, yine söylüyoruz; bu sorunu çözeceğiz.

KATILIM ORANI OLDUKÇA ÖNEMLİ

Biz, temsili demokrasinin krizde olduğu bir aşmada, her yere örnek olabilecek bir ‘Beyoğlu Modeli’ yaratacağız. Köhnemiş burjuva yönetim tarzını yıkacağız. Halkı doğrudan söz, karar ve yetki sahibi yapacağız. Tapu sorunu esas olarak, halkın yönetimde söz sahibi olmamasından kaynaklanıyor. Biz halkı söz sahibi yapıp bu sorunu ortadan kaldıracağız. Onlar kazanırlarsa, Beyoğlu’nu Okçular Tekkesi’nden yönetecekler. Biz kazanırsak ilçeyi halk yönetecek.

İktidar bizim söylediklerimiz karşısında, halkı korkutarak sonuca ulaşmaya çalışıyor. Ama biz bu kutuplaştırma çabasının hiçbir yerde sonuç üretebildiğini görmedik. Seçimin kazanılması için, Cihangir ve Gümüşsuyu seçmeninin katılım oranı çok kritik. Buradaki insanların sandığa giderek oy kullanması gerek.

TAŞ’IN SÖYLEMLERİ KARŞILIK BULDU



Alper Taş’ın konuşmasının ardından soru- cevap bölümüne geçildi. “İlçede İYİ Partili seçmenin tutumu nasıl?” şeklindeki bir soruya yanıt veren İyi Parti Beyoğlu İlçe Başkanı İsmail Hakkı Çavuşoğlu, Taş’ın daha önce sağ partilere oy vermiş olan seçmenden fazlaca oy alacağını söyledi.

Çavuşoğlu, “Gözlemlerimize göre insanlar buraya halkçı bir elin değmesini istiyorlar. Taş’ın ve söylemlerinin ilçede büyük karşılığı var” ifadelerini kullandı.

Taş ve arkadaşları 552 bin adım attı



Etkinlikte Alper Taş’ın sunumundan önce kampanya çalışmalarıyla ilgili teknik bilgiler de basınla paylaşıldı. Buna göre, Taş ve kampanya ekibinde emek harcayan arkadaşlarının, çalışmaların başladığı günden bu yana tahminen 552 bin 627 adım attığı kaydedildi. Kilometre bazında hesaplayınca bu adım sayısı, 392 km’ye denk geliyor. Yani Taş ve arkadaşları şimdiye dek, Beyoğlu’nda İstanbul-Ankara arasındaki mesafe kadar yol kat etti.