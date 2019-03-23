23.03.2019
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Alper Taş: Muammer Karaca Tiyatrosu’na aslına sadık kalarak hayat vereceğiz

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CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, yazar Yekta Kopan’ın
“Muammer Karaca Tiyatrosu neden terk edilmiştir? Bu yerel seçimde aday olan isimler bu tiyatronun geleceğiyle ilgili ne düşünmektedir?” sorusuna, “İlk işlerimizden biri Muammer Karaca Tiyatrosu’na aslına sadık kalarak yeniden hayat vermek olacak. Söz veriyoruz” diyerek yanıt verdi.

Yazar Yekta Kopan, Twitter hesabından Muammer Karaca Tiyatrosu ile ilgili paylaşım yaparak, “Muammer Karaca Tiyatrosu neden terk edilmiştir? Bu yerel seçimde aday olan isimler bu tiyatronun geleceğiyle ilgili ne düşünmektedir?” diye sordu.

Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, Kopan’ın sorusuna sosyal medyadan yanıt verdi. “Sevgili Yekta Kopan, bizce Muammer Karaca Tiyatrosu sanat tarihimizin eşsiz miraslarından biridir” diyen Taş, “Çürümeye terk, ranta kurban etmeyeceğiz. İlk işlerimizden biri Muammer Karaca Tiyatrosu’na aslına sadık kalarak yeniden hayat vermek olacak. Söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.

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