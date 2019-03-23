Alper Taş: Muammer Karaca Tiyatrosu’na aslına sadık kalarak hayat vereceğiz

CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, yazar Yekta Kopan’ın

“Muammer Karaca Tiyatrosu neden terk edilmiştir? Bu yerel seçimde aday olan isimler bu tiyatronun geleceğiyle ilgili ne düşünmektedir?” sorusuna, “İlk işlerimizden biri Muammer Karaca Tiyatrosu’na aslına sadık kalarak yeniden hayat vermek olacak. Söz veriyoruz” diyerek yanıt verdi.

Yazar Yekta Kopan, Twitter hesabından Muammer Karaca Tiyatrosu ile ilgili paylaşım yaparak, “Muammer Karaca Tiyatrosu neden terk edilmiştir? Bu yerel seçimde aday olan isimler bu tiyatronun geleceğiyle ilgili ne düşünmektedir?” diye sordu.

Muammer Karaca Tiyatrosu neden terk edilmiştir? Bu yerel seçimde aday olan isimler bu tiyatronun geleceğiyle ilgili ne düşünmektedir? https://t.co/eo25JSDAqP — Yekta Kopan (@yektakopan) March 21, 2019

Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, Kopan’ın sorusuna sosyal medyadan yanıt verdi. “Sevgili Yekta Kopan, bizce Muammer Karaca Tiyatrosu sanat tarihimizin eşsiz miraslarından biridir” diyen Taş, “Çürümeye terk, ranta kurban etmeyeceğiz. İlk işlerimizden biri Muammer Karaca Tiyatrosu’na aslına sadık kalarak yeniden hayat vermek olacak. Söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Sevgili @yektakopan ,

Bizce Muammer Karaca Tiyatrosu sanat tarihimizin eşsiz miraslarından biridir. Çürümeye terk, ranta kurban etmeyeceğiz. İlk işlerimizden biri Muammer Karaca Tiyatrosu'na aslına sadık kalarak yeniden hayat vermek olacak. Söz veriyoruz. — Alper Taş (@alpertasbeyoglu) March 22, 2019