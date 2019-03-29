Alper Taş’ın açıklamalarından öne çıkanlar:
- Bizi küçümsediler, ciddiye almadılar. Biz bunlara sandıkta gerekli dersi vereceğiz. 31 Mart’ta yeni bir dönem başlayacak Beyoğlu’nda!
- Sahada kazandık, gönüllerde kazandık, şimdi 31 Mart’ta sandıkta da kazanıyoruz. Sandıklarımıza sahip çıkıyoruz.
- Onların kafası halkı nasıl yönetiriz anlayışına dayalı. Bizim anlayışımız, halk nasıl yönetir anlayışıdır. Halk nasıl yönetimde iktidar sahibi olur anlayışıdır. Biz, aşağıdan, halkla içi içe yönetiriz arkadaşlar.
- Onlara göre belediye şirket, vatandaş da müşteri! Vatandaşı soymanın peşindeler onlar. Bizim anlayışımızda belediyeler kamu kurumu, vatandaş hak sahibi. Biz büyük balıkların karşısında, küçük kara balıkların yanındayız!
- Bizim vereceğimiz var, veremeyeceğimiz var. Biz, kimileri gibi cennetin tapusunu veremeyiz; ama biz halkımızın yerinde müstakil tapusunu veririz arkadaşlar! Çünkü vatandaş hak sahibidir.
- Eğer biz iktidar olur, Beyoğlu’nu yönetmeye başlarsak halkımızdan şu duayı alacağımızı biliyorum: İyi ki bu çocukları tercih ettik diyecekler. Biz onlara “Allah bu çocuklardan razı olsun” dedirteceğiz.