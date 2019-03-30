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30.03.2019
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Alper Taş Romanlarla iyi niyet sözleşmesi imzaladı

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Roman kanaat önderleriyle bir araya gelen CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, Beyoğlu’nda Romanların haklarını korumak ve genişletmek amacıyla iyi niyet sözleşmesi imzaladı.

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Bahattin Turnalı’nın da bulunduğu görüşme sonrası yapılan sözleşmede şu hususlar yer aldı:

  • Kentsel dönüşümde halkın hakları savunulacak.
  • Belediye içerisinde Roman masası oluşturulacak.
  • İstihdamın artırılmasına yönelik çözüm önerileri geliştirilecek.
  • Eğitimin teşviki için gerekli şartlar oluşturulacak.
  • Ayrımcılık ve önyargının ortadan kaldırılması için belediye üzerine düşen tüm görevleri yerine getirecek.

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