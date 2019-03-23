Alper Taş: Yüzde 8’le başladık; şimdi kafa kafayayız

CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş’ın seçim çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, TELE 1 kanalında Merdan Yanardağ’ın programına konuk oldu.

Taş, Beyoğlu’nda yaşanan rantçı yerel yönetim anlayışına karşı halk için nasıl hareket edeceğinden, Beyoğlu’nda biten kültür-sanat hayatına kadar birçok konuya değindi.

Seçime günler kala Yanardağ’ın sorularını yanıtlayan Taş, seçimi kazanmalarının sol-sosyalist hareket için de bir kapı aralayacağını söyledi. Taş, “Beyoğlu’nda kazanacağımız başarı belediye başkanlığının ötesinde sol sosyalist hareketin kendini yenileyeceği bir kapı açacak. Beyoğlu, nasıl bir Türkiye istediğimizi hayata geçirmenin örneği olacak, insanlar bunu bekliyor. Bir burjuva siyaseti anlayışı var. Biz adaylığımızda buna köklü bir itiraz ettik” dedi.

ERDOĞAN’IN TEHDİTLERİ

Erdoğan’ın seçim öncesinde adaylara ve siyasilere yönelik tehditlerini hatırlatan Taş, “AKP, ülkemizin kaynaklarını talan etti, halkı soyup soğana çevirdi. Cezaevinde yattığı için mağduriyet hikâyesi anlatarak 17 yıldır ülkeyi yöneten adam bir partinin genel başkanını cezaevinde tutuyor bir diğer partinin genel başkanını tehdit ediyor” dedi.

Toplumun her kesiminden kendilerine yönelik büyük bir desteğin olduğunu söyleyen Taş, AKP’li seçmenlerin de Beyoğlu için kendisini desteklediğini söyledi.

“TAPU SORUNUNU ÇÖZERSE BİR SOSYALİST ÇÖZER”

Taş, “Solun ana gövdesinde adaylığımız kabul gördü. Bunun yanı sıra tabanda AKP’ye oy veren seçmenler de bize oy vereceklerini söylüyor. İYİ Parti ile ittifakımızda tereddütler olsa da bizi davet ettiler, gittik. Ben ne olduğumu anlattım. Sosyalist çizgide olduğumu belirttim. Beyoğlu’nda yapmak istediklerimiz, adil, eşit bir hizmeti herkese sunacağımızı söyledim. ‘Camileri yıkacak, bu terörist’ saldırılarına karşı son noktada yanımızda o kadar dik durdular ki. Ben kimliğimi gizlemiyorum, sosyal demokratım demiyorum, sosyalistim diyorum. Bugün bir derneğe gittik muhafazakâr bir halk, tapu sorunları var. İYİ parti temsilcisi ‘Bu meseleyi çözerse bir sosyalist çözer o da Alper Taş’tır’ dedi. Biz Beyoğlu’nda birleştirici bir aday olduk. AKP-MHP’nin o faşizan ittifakına karşı, halkın gözünde birleştirici bir adayız. CHP’nin tabanı ile Haziran Hareketi’nde birlikte hareket ediyoruz. Türkiye devrimci hareketinin bir parçası olarak bu yukarıdan gelen bir iş değil bize. Biz fikirlerimizi uygulamak için çok mücadele ettik” dedi.

“BEKA TARTIŞMASININ BİR KARŞILIĞI YOK”

Erdoğan’ın ‘beka sorunu’ iddialarına yanıt veren Taş, “Bunun bir karşılığı yok. Bunu en çok 24 Haziran seçimlerinde kullandılar. Halkın gözünün içine baka baka biz seçilelim her şey düzelecek dediler, her şey daha kötüye gitti. Beka sorunu diyerek, çeşitli tehditler varmış algısı yaratarak bu seçimi beka sorununa indirgeyen iktidar, kendi siyasi gelecekleri açısından bir sorun olduğunun farkında. Esnaf iş yerini kapatıyor, çiftçi kan ağlıyor. İnsanlar ekonomik krizi, geçim sıkıntısını kullanmak istiyorlar” diyerek yaşanan ekonomik krizin altını çizdi.

“ELİTİST OLANLAR ONLAR”

“Beyoğlu’nda akla sığmayacak, çirkin yalanlar söylüyorlar. Orada kentleri, sorunları, çözümleri konuşmuyorlar. Biz tapu meselesini çözeceğiz dediğimizde bizimle dalga geçtiler sonra bir baktık bizden çok söyler oldular. E yıllardır siz yönetiyorsunuz neden çözmediniz?” diye soran Taş, insanların AKP yönetiminden bıktığını söyledi. Taş konuya ilişkin şöyle devam etti: “İnsanlar artık bıktı. Halktan o kadar kopmuşlar ki bizi elitist olarak itham ederler ama halkçı olmayan elitist olan onlar. Halk, bizle birliktelerdi artık geldikleri yerden haberleri yok diyor.”

Yanardağ’ın CHP ile bir uyum sorunu yaşanıp yaşanmadığı yönündeki sorusuna yanıt veren Taş, böyle bir ikiliğin yaşanmadığını söyledi ve ekledi: “CHP İl Başkanı arkadaşım ama parti içerisinde adaylığımdan kaynaklı bazı aday adaylarının yarattığı tahribatlar oldu. Hatta bir tanesi DSP’den aday oldu. Onun dışında tabanı bizi yıllardır tanıyor o yüzden bir sorun yaşamadık.”

ÖDP’YE TEŞEKKÜR

Mensubu olduğu Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) il ve ilçe örgütlerine teşekkür eden Taş, “ÖDP’li arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum, süreci çok iyi omuzladılar. Bu faaliyeti bütünüyle üzerine aldılar büyük bir çalışmayla yürütüyorlar. Zaten benim adaylığım partimin onayı ve desteğiyle oldu. Onaylamakla kalmayıp bu süreci omuzladılar ve kampanya yürütüyorlar” dedi.

DSP’nin alacağı oylar sonuçlarda etkili olacak

Beyoğlu seçiminde CHP’nin aday adaylarından birisinin Demokratik Sol Parti’den (DSP) aday olmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Taş, “DSP’nin adayı hakkında konuşmak istemiyorum, aday adayıydı. Ben aday olduktan sonra arayıp görüşmek istedim sanki ben onun hakkını yemişim gibi davrandı ama ben olmasam da onu aday göstermeyeceklerdi. 8 tane aday adaylarının dışında bir aday arıyorlardı. Ben bütün aday adaylarıyla görüşmek istedim o arkadaş gelmedi ve DSP’den aday olmuş. Bir tane araç kiralamış bizim gezdiğimiz yerlerde geziyor. Sadece şunu söylemek istiyorum biz kafa kafaya gidiyoruz burun farkı ile belli olacak DSP’nin alacağı oylar sonuçlarda etkili olacak” dedi.

PROJELERİNİ ANLATTI

Projelerini açıklayan Taş, otopark, kreş, nikâh salonu, yeşil alan ve kültür-sanat alanındaki sorunlara dikkat çekti. Taş bu konuya ilişkin şunları söyledi: “İki temel politika var. Neyi yapacağımızdan çok nasıl yapacağımızı anlatmaya çalışıyoruz. Beyoğlu, sorunlar yumağı. İşsizlik ve yoksulluk çok büyük. Mahalleler kendi içine kapanmış vaziyette. Otopark sorunu, kreş sorunu, nikâh salonu sorunu, yeşil alan sorunu var ve bu sorunları konuşmanın yanı sıra iki şeyi anlatmaya çalışıyoruz” dedi ve ekledi:

“Belediye yukarıdan kararlar alınan bir yönetim oldu. Halk sürecin parçası değil, belediyeye ulaşamıyor. Biz bunu değiştireceğiz bizim fikrimiz halka rağmen yönetmek değil, halkla birlikte yönetmek. Biz Beyoğlu’nu tepeden değil, 45 mahallede kurduğumuz meclislerle birlikte yöneteceğiz. Katılımcı bütçe diyoruz. Yani bütçeyi beraber yapacağız. Bütçe önceliğinin nereler olacağını birlikte belirleyeceğiz. Halkın belediye bütçesinden haberi yok. Biz diyoruz ki bir Beyoğlu demokrasisi yaratacağız”

“RANT ANLAYIŞINDAN KURTARACAĞIZ”

AKP’nin Beyoğlu adayı Ali Haydar Yıldız’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın arkadaşı olduğunu vurgulayan Taş, Yıldız için, “Okçular Derneği başkanlığı yapmış aynı zamanda hemşerim. Bu adam tüneldeki o binadan da değil okçular tekkesinden yönetecek Beyoğlu’nu. Yerel yönetimleri şirket olarak görüyorlar rantiyecilik yapıyorlar. Biz Beyoğlu kaynaklarını halka aktaracağız. Onların yöntemi daha fazla kriz yaratıyor biz sorunları çözeceğiz” dedi.

YOKSULLUĞA KARŞI ÖNLEMLER

Taş, yoksul mahallelere ilişkin sahip oldukları projeleri açıklarken, kurulacak kooperatiflerle ekonomik krizde halk için önlemler alacağını şu sözlerle anlattı:

Yoksulluk mahallelerde diz boyu biz bu kapitalist düzen içerisinde bunu kökten bitiremeyiz ama halkçı belediyecilik yapacaksak halkımızı krizden asgari düzeyde etkilenecek şekilde yönetmekle yükümlüyüz. Bunun için kuracağımız kooperatiflerle halkımızı krize karşı koruyacağız.

CHP’nin aile sigortası kavramı var. Kaynakları doğru aktarırsak yurttaş kartı ile sosyal yardımları arttıracağız. Yoksul aileleri tespit ederek

“KÜLTÜR SANAT HAYATINI CANLANDIRACAĞIZ”

Son yıllarda İstanbulluların Beyoğlu’ndan kaçtıklarını, hiçbir amaçla Beyoğlu’na gelmediklerini hatırlatan Taş, Beyoğlu’nun kültür-sanat ve eğlence hayatının kendileriyle beraber yeniden canlanacağını söyledi. Taş, yapacakları ilk işlerden birinin Muammer Karaca Tiyatrosu’nu yeniden açmak olduğunu söyledi. Taş kültür-sanat alanındaki planlarını şöyle anlattı:

Esnaf dükkânlarını kapattı. Kültür sanatı bitirdiler. Beyoğlu’na çok kötülük yaptılar. Biz Beyoğlu’na yeni bir değer kazandıracağız. 31 Mart’ta seçildiğimiz zaman insanlar Beyoğlu’na farklı bakacaklar. Muammer Karaca tiyatrosu yeniden canlanacak. Kadıköy’e kaçan eğlence anlayışını Beyoğlu’na geri getireceğiz. İşsiz gençlere iş alanları yaratacağız.

Beyoğlu’nda mevcut belediye yönetiminin rant anlayışına dikkat çeken Taş, “Tespit ettiğimiz sorunları rantçı şirketçi anlayıştan ayırıp çözeceğiz” dedi.

“KAFA KAFAYIZ”

Adaylığının açıklanmasının ardından AKP’li adayla aralarında yüzde 8 puanlık bir fark olduğunu söyleyen Taş, “Şu an o fark kalktı kafa kafayayız. Arkadaşlarımla birlikte bu süreci çok iyi yürüttük. Bize karşı yapılan kara propagandaya rağmen halkımızla çok iyi muhabbet ettik. Bizi çok sevdiler biz zaten onları çok seviyorduk” dedi.

“45 MAHALLEDE DE VAR OLDUK”

Kendilerine yöneltilen Cihangir’den ötesine geçemezsiniz sözlerine tepki gösteren Taş, “Bize Cihangir’den öteye gidemezsiniz dediler. Biz bu halkın çocuklarıyız hırsızlık yapmadık yolsuzluk yapmadık. Biz neden 45 mahalledeki halkımızla konuşamayalım? 43 günün sonunda Cihangir’e yeni geldik. Çünkü biz 43 gün boyunca Adalet ve kalkınma partisine oy veren yurttaşlara kendimizi anlatmaya çalıştık, başarılı da olduk” dedi.