Alper Taş, yarın FOX TV’de Çalar Saat programında

Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş, seçim çalışmalarına devam ediyor.

Alper Taş cumartesi sabahı İlker Karagöz ile Çalar Saat programına konuk olacak. Taş, programda yerel seçimleri ve Beyoğlu hayalini anlatacak.

FOX TV’de canlı yayınlanacak program 16 Mart Cumartesi saat 09.30’da başlayacak.

Taş, FOX TV’deki yayınının ardından seçim çalışmalarına devam edecek. Saat 11.30’da Şişhane-Şişli minibüs durağını ziyaret edecek olan Taş, saat 13.00’de Tarlabaşı’nda midye satıcıları ile toplantı düzenleyecek.

Saat 14.00’te Tarlabaşı’nı gezecek olan Taş, 15.30’da Tarlabaşı Bölgesi Seçim İrtibat Bürosu’nun açılışına katılacak.

Taş seçim çalışmalarına saat 17.00’de Örnektepe Mahallesi’nde yer alan Borsa Dereiçi Parkı’nda halk buluşmasıyla devam edecek.

Alper Taş, saat 20.00’de Gültepe Kültür ve Yardımlaşma Derneği Dayanışma Gecesi’ni ziyaret edecek ardından saat 20.30’da Mustafa Kemal Kültür Merkezi’ndeki Hopa Çay Şenliğine katılacak.