22.03.2019
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‘Alper Taş’a kefilim’

birgun.net birgun.net

CHP’nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, 2009’da aynı ilçede seçimi şaibeli biçimde kaybeden gazeteci Mustafa Dolu ile bir araya geldi.

10 yıl önce CHP’nin Beyoğlu Belediye Başkanı adayı olan Dolu, seçim gecesi büyük farkla önde giderken son anda kaybetti.

Dolu, adaylığını duyduğu andan itibaren Taş’a destek vermeye çalıştığını belirterek şöyle dedi: “Giresunlu, Alucralı hemşerilerim ve Beyoğlu’ndaki seçmenler benim adaylığımı bekliyordu. Ancak Alper Taş aday olduğunda onlara gittim ve ‘Ben göreve geldiğimde ne yapacaksam benden daha iyisini yapacak olan kişi Alper Taş, ona kefilim’ dedim.”

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Mustafa Dolu, 2009 yerel seçim gecesi büyük bir haksızlık yaşandığını belirterek “Saat 12’ye kadar yüzde 12 farkla önde gidiyorduk. Misbah Demircan’a ‘Beyoğlu’nu kaybedersen Türkiye’yi terk et’ deniyor. Sonrasında ‘trafo patladı’ denildi, 15 bin oyumuz yok oldu. Yaptığımız tüm itirazlardan sonuç alamadık” dedi.

YARIM KALAN TAMAMLANACAK

Alper Taş, aday olduğu günden itibaren Mustafa Dolu’dan destek gördüğünü belirterek “10 yıl önce Mustafa ağabeyimizin yarım bıraktığı işi tamamlamak istiyoruz. Eminim seçildikten sonra da bize desteğini sürdürecek. Seçmenlere onların oyuna sahip çıkma sözümüz var, onu yerine getireceğiz. Bu kez trafolar da patlasa, kedi de girse jeneratörümüz var” diye konuştu.

Mustafa Dolu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu seçimde Mansur Yavaş, Tunç Soyer ve Alper Taş’a ilişkin konuştuğunu hatırlatarak şöyle dedi: “Bu üç bölgenin ortak özelliği onların kaybedeceği yerler. Alper Taş için ‘Evlere Şenlik aday’ dedi. Ama evet Beyoğlu’na, Beyoğlu’ndaki evlere şenlik gelecek Alper Taş ile.”

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