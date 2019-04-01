Alper Taşdelen: “Halkın belediyesi olmaya devam edeceğiz”

Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni kazanması şehrin birçok yerinde coşkuyla kutlanıyor.

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Çankaya Belediyesi önünde bir araya gelen yüzlerce kişiye hitap eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP’li belediyelerin içinde en yüksek oy aldıklarını belirterek artık Çankaya’nın büyükşehirden kaynaklanan mağduriyetinin ortadan kalkacağını söyledi. Taşdelen, “Çankaya Belediyesi, halkın belediyesi olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Çankaya’da kendisini yeniden seçerek görev başına getiren vatandaşlara teşekkür eden Taşdelen, lafla sözle değil, çalışmakla Türkiye’nin aydınlığa çıkacağını belirtti. Bu yüzden çok çalıştıklarını ifade eden Taşdelen, “Benim bir derdim vardı, hep diyordum: Rantçıdan, talancıdan, AKP’den belediye olmaz. Belediye Başkanı da olmaz. Belediye başkanı dürüst, halkçı adamdan olur” dedi.

Taşdelen, “O kadar iftiraya rağmen de Mansur Yavaş kazandı. 25 yıl sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi Atatürkçülerin, demokratların oldu. Çankaya Belediyesi artık çok daha fazla hizmet alacak. Büyükşehir’den kaynaklanan mağduriyet ortadan kalkacak” diye konuştu.