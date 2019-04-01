12.5 C
Istanbul
01.04.2019
Anasayfa GÜNCEL Alper Taşdelen: "Halkın belediyesi olmaya devam edeceğiz"

Alper Taşdelen: “Halkın belediyesi olmaya devam edeceğiz”

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: Twitter

Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni kazanması şehrin birçok yerinde coşkuyla kutlanıyor.

İlginizi çekebilir:  Ankara'da çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Çankaya Belediyesi önünde bir araya gelen yüzlerce kişiye hitap eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP’li belediyelerin içinde en yüksek oy aldıklarını belirterek artık Çankaya’nın büyükşehirden kaynaklanan mağduriyetinin ortadan kalkacağını söyledi. Taşdelen, “Çankaya Belediyesi, halkın belediyesi olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Çankaya’da kendisini yeniden seçerek görev başına getiren vatandaşlara teşekkür eden Taşdelen, lafla sözle değil, çalışmakla Türkiye’nin aydınlığa çıkacağını belirtti. Bu yüzden çok çalıştıklarını ifade eden Taşdelen, “Benim bir derdim vardı, hep diyordum: Rantçıdan, talancıdan, AKP’den belediye olmaz. Belediye Başkanı da olmaz. Belediye başkanı dürüst, halkçı adamdan olur” dedi.

Taşdelen, “O kadar iftiraya rağmen de Mansur Yavaş kazandı. 25 yıl sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi Atatürkçülerin, demokratların oldu. Çankaya Belediyesi artık çok daha fazla hizmet alacak. Büyükşehir’den kaynaklanan mağduriyet ortadan kalkacak” diye konuştu.

- Reklam -

SON HABERLER

Alper Taşdelen: “Halkın belediyesi olmaya devam edeceğiz”

birgun.net -
Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni kazanması şehrin birçok...
Devamını Oku

İş Bankası’nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı belli oldu

birgun.net -
Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu, Ersin Özince’nin istifasının ardından yeni Yönetim Kurulu Başkanı’nı...
Devamını Oku

Özgen Nama: Sancaktepe’de 589 sandığa itiraz edeceğiz

birgun.net -
CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama, “Sancaktepe’deki toplam 812 seçim sandığından...
Devamını Oku

Ankara’da çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 6’ya yükseldi

birgun.net -
Ankara İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde üç katlı metruk binada 29 Mart'ta çıkan...
Devamını Oku

Şevket Çoruh seçim sonuçlarını gülerek karşıladı: Tutamıyorum

birgun.net -
Oyuncu Şevket Çoruh, dün gerçekleşen yerel seçimlerin ardından Twitter hesabından kahkaha...
Devamını Oku

AKP’li Özhaseki: Sandıktan ne çıkıyorsa başımız gözümüz üstüne

birgun.net -
AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, dün yapılan yerel seçimlerle...
Devamını Oku

İstanbul İl Seçim Kurulu resmi olmayan sonuçları açıkladı

birgun.net -
İstanbul'da oy sayım işlemleri tamamlandı. İl Seçim Kurulu verilerine göre CHP'nin İBB...
Devamını Oku

Denizli Acıpayam’da eğitime 2 gün ara verildi

birgun.net -
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dün meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların devam etmesi...
Devamını Oku

Referandumdan yerel seçime krizin faturası

HABER MERKEZİ -
Tüm iktisatçıların telkinlerine rağmen Türkiye, ekonominin kaldıramayacağı tek adam rejimine sürüklendi. Ancak...
Devamını Oku

HDP’den yerel seçim açıklaması: Yeni bir sayfayı hep birlikte açtık

birgun.net -
Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) yerel seçim sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, "Bir taraftan...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi