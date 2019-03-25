Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş’ın yeni reklamı yayınlandı

CHP’nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş’ın yeni reklam filmi yayımladı.

Bu akşamdan itibaren pek çok TV kanalında gösterilen reklamda, bir berber dükkanında sohbet eden yurttaşlar, ilçe imkanlarından yararlanıp zenginleşenler hakkında konuşuyor.

Reklam filminde, “Mahalleyi böyle görünce üzüldüm be hocam. Kimler kimler gitmiş, kaç esnaf kapatmış” diyen bir kişiye, bir Beyoğlulu, “Gidenlerin bazıları yürüdü gitti” diye yanıt veriyor. Dükkana giren Alper Taş’ın, “Biz hep buradayız, halkımızla birlikte Beyoğlu’nu yönetmeye talibiz” mesajıyla reklam filmi son buluyor.