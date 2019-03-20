Alper Taş’tan adil bir kentsel planlama için taahhütname

CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, adil bir kentsel planlama için taahhütname yayımladı. Taş’ın yayımladığı taahhütnamede hak sahibi olan herkese yerinde müstakil tapusu verileceği vurgulandı. Kentsel dönüşüm uygulamalarında kiracıların ve işletmecilerin haklarını gözetileceği belirtilen taahhütnamede halkın onayını almayan tüm projelere karşı mücadele edileceğinin sözü verildi.

Alper Taş’ın Beyoğlu Belediyesi Başkanı olması takdirde benimseyeceği ilkeler taahhütnamede şöyle sıralandı:

1- Tapu hakkını ranta dönüştüren uygulamalara son vereceğime, ilgili yasal mevzuat hükümlerine dayanarak hak sahibi olan herkese yerinde müstakil tapusunu vereceğime,

2- Planlama, uygulama etapları ve proje süreçlerinde karar kurulu oluşturacağıma, karar kurullarında yer alacak mahalle muhtarları, yerel dernek temsilcileri, meslek odaları, bilim insanları ve hak sahiplerinin görüşlerine yer vereceğime,

3- Yerinde dönüşümü esas alacağıma ve Okmeydanı sakinlerinin Okmeydanı’nda kalmasını sağlayacağıma,

4- Her insanın güvenli, sağlam, sağlıklı konutta oturmasını sağlayacak politikalar üreteceğime,

5- Kentsel dönüşüm uygulamalarında kiracıların ve işletmecilerin haklarını da gözeteceğime,

6- Beyoğlu sakinlerinin yerleşim tercihlerini dikkate almayan ve şu anda uygulanmak istenen proje de dahil, halkın onayını almayan tüm projelere karşı mücadele edeceğime söz veriyorum”