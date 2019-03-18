Alper Taş’tan çocuklara: Başka bir dünya mümkün

Yaklaşan yerel seçimler öncesi mahalle ziyaretlerini artıran CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş, çocukları da unutmadı.

Beyoğlu’nun 45 mahallesinde her çocuğa Samet Behrengi’nin ‘Küçük Kara Balık’ kitabını hediye eden Alper Taş’a çocuklar mahalle ziyareti boyunca eşlik etti.

Başka bir dünyanın mümkün olduğunu söyleyen Taş, kitabın sonunda çocuklara şu satırları yazdı:

“Başka bir dünya mümkün çocuklar, başka bir yaşam mümkün.

Düşlerinizin peşinden gidin çocuklar. Size tehlikelerden bahsedenlere kulak asmayın, olanla yetinmek gerektiğini söyleyenlere itibar etmeyin.

Yola çıkın.

Yol yaşamın kendisidir, yaşama karşın.

Büyük yazar Samed Behrengi’nin anlattığı gibi, yol boyunca kibirli, kendini beğenmiş kurbağalarla, sizi yutmak isteyen pelikanlarla, balıkçıllarla karşılaşacaksınız. Ama yardımcı olmaya hazır, tehlikeler karşısında kendinizi nasıl savunmanız gerektiğini size öğretecek kertenkelelerle de karşılaşacaksınız.

Cesaretle yola çıktığınızda hiçbir zoruluğun sizi yolunuzdan alıkoyamayacağını ve en önemlisi yalnız olmadığınızı göreceksiniz.

Yolunuz açık olsun çocuklar.

Düşleriniz Küçük Kara Balık’ın vardığı denizler kadar engin, minik bir kırmızı balığın merak ettiği denizler kadar gerçekleşebilir olsun”