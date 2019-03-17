17.03.2019
Anasayfa SİYASET

Alper Taş’tan iktidara tepki: Halkın sorunlarından haberleri yok

birgun.net birgun.net

Yaklaşan yerel seçimler öncesi mahalle ziyaretlerini artıran CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş, gündeme ve seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. FOX TV’de İlker Karagöz ile Çalar Saat programına konuk olan Alper Taş, “Camileri yıkacağımı söylüyorlar, böyle bir şey olabilir mi? Benim babam 5 vakit namazını kılan biriydi. Ben bu toprakların insanıyım. Bıraksınlar yalan söylemeyi, gelin Beyoğlu’nu konuşalım” dedi.

“VATANDAŞIN BEKA DEĞİL GEÇİM SORUNU VAR”

İktidarın söylemlerinin aksine vatandaşın en büyük sorununun ‘beka’ değil, geçim derdi olduğunun altını çizen Alper Taş, “Vatandaş ‘ekmeğim olacak mı, yemeğim pişecek mi’ diye düşünüyor, biz de bunları konuşuyoruz. Bunlar vatandaştan kopmuşlar, başka yerde yaşıyorlar. Tarlada, pazarda, mahallede olandan haberleri yok. Halktan kopuklar, aşağısı yangın yeri” şeklinde konuştu. Kazanmaları halinde Beyoğlu’na şenlik geleceğini bir kez daha vurgulayan Alper Taş, “Beyoğlu geçmişten beri çok kimlikli, çok renkli. Onlar Beyoğlu’nu tek kimliğe sokmaya çalışıyorlar. Biz ise tüm renkleri geri getireceğiz. ‘Evlere şenlik’ dediler, evet doğrudur biz Beyoğlu’na şenlik getirmeye geliyoruz. Beyoğlu’nu yeniden canlandıracağız. Neşe, sevinç, turizm merkezi yapacağız” dedi.

“BENİ DOLMUŞTA, METRODA VE TAKSİDE GÖRECEKSİNİZ”

Öte yandan Alper Taş’ın seçim gezileri de tüm hızıyla sürüyor. Şişhane-Şişli minibüs durağını ziyaret eden Alper Taş, şoförlerin sorunlarını dinledi. Şoförler iş yapamamaktan ve trafikten yakınırken Alper Taş, Beyoğlu’nda seyahati eziyet çekilen değil keyifli bir aktivite haline getirmeye çalışacaklarını ifade etti. Bir minibüs şoförünün, “Seçildiğinizde sizi görebilmek için 20 kapı gezmek zorunda kalacak mıyız” sorusuna Alper Taş, “Kapımız tüm vatandaşlar için sonuna kadar açık olacak. Beni görmeniz için Belediye binasına bile gelmenize gerek kalmayacak. Dolmuşa, metroya, metrobüse ve taksiye binen, halkın içinde bir belediye başkanı olacağım” dedi.

ÇOCUKLARA ‘KÜÇÜK KARA BALIK’ SÜRPRİZİ

Minibüs şoförlerini ziyaretinin ardından Tarlabaşı’na geçen Alper Taş önce midye satıcılarıyla bir görüşme gerçekleştirdi, ardından mahalle ziyaretinde bulundu. Esnafla selamlaşan Alper Taş’a bölgedeki vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Semtteki çocuklara Samed Behrengi’nin ‘Küçük Kara Balık’ kitabını hediye eden Alper Taş’a çocuklar mahalle ziyareti boyunca sevgi gösterilerinde bulundu.

HALKA TEPEDEN BAKAN YÖNETİM DEĞİŞECEK, AYAKLAR BAŞ OLACAK

Tarlabaşı Seçim İrtibat Bürosu açılışında konuşan Alper Taş, “Beyoğlu’nu yönetenler Beyoğlu halkına kibirle bakar hale geldiler. Belediyenin kaynakları bir avuç rantiyeciye akıyor. Halkı yoksullukla baş başa bıraktılar, mahalleler hizmet alamaz oldu. Biz ayakları baş etmeye geliyoruz. Artık belediyenin yönetiminde söz, yetki ve karar Beyoğlu halkının olacak” dedi.

BEYOĞLU’NDA KOOPERATİFLEŞME EGEMEN OLACAK

Tarlabaşı’nın ardından Örnektepe Seçim İrtibat Bürosu’nun da açılışına katılan Alper Taş, akşam saatlerinde Beşiktaş’ta bulunan Mustafa Kemal Kültür Merkezi’ndeki Hopa Çay İstanbul Şenliği’ne katıldı. Şenlikte yer alan sanatçılar Alper Taş’a destek mesajları gönderirken Alper Taş, Beyoğlu’nda hiçbir vatandaşı mahcup etmeyeceğini ifade ederek, “Beyoğlu’nda dayanışma ekonomisini güçlendireceğiz. Kurulacak kooperatifler eliyle üretici de tüketici de kazanacak” şeklinde konuştu.

Önceki haberBelediye başkanı nasıl olmalı? Dikkat! Sandıkta çocukların oyları var
Sonraki haberEkonomik kriz: Kusursuz fırtınaya doğru

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

SİYASET

Özhaseki’den anket açıklaması

birgun.net -
AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, anket sonuçları geldikçe keyifli...
Devamını Oku
SİYASET

Muharrem İnce: 24 Haziran’da kek, kuantumu yendi

birgun.net -
CHP'li Muharrem İnce, Cumhur İttifakı'nın 'beka seçimi' söylemlerini eleştirerek, "Üç oy fazla...
Devamını Oku
GÜNCEL
video

Erdoğan’ın mitinginde bedava çay kavgası

birgun.net -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen haftaki Adana mitinginde kavga çıktığı ortaya çıktı. O anlara...
Devamını Oku
GÜNCEL

Özhaseki’nin Pensilvanya’ya gönderdiği mektup ortaya çıktı

birgun.net -
AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, hafta başında Habertürk TV’de...
Devamını Oku
SİYASET

Partilerin seçim reklamları: AKP duygulara, CHP çareye odaklanıyor

birgun.net -
Yerel Seçimlere sayılı günler kala siyasi partiler tanıtım ve propaganda çalışmalarına hız...
Devamını Oku
SİYASET

Mutlu ve huzurlu bir kent yaratacağız

birgun.net -
KARDELEN KOCATÜRK CHP Erzincan Belediye Başkan Adayı İsmail...
Devamını Oku

BİZİ TAKİP EDİN

360,643BeğenilerBeğen
55,851TakipçiTakip Et
1,094,518TakipçiTakip Et
8,344AbonelerAbone

BİRGÜN ÖZEL

ÖZEL

Kentte unuttum, müzikle hatırladım

Burak Abatay -
In Hoodies, ikinci stüdyo albümü ‘Recalibrated Expectations’ı yayımladı. Müzisyen Murat Kılıkçıer, In...
Devamını Oku
ÖZEL

Olsan bir dert, olmasan bir dert

TİMUR AKKURT -
4 yıl önce “Teknolojik Arınma Kampı” diye BirGün Cumartesi eki için bir...
Devamını Oku
ÖZEL

Ankara’da sanat rüzgârı

ÖYKÜ ÖZFIRAT -
Türkiye’den ve dünyadan sanatçıları ve sanatseverleri bir araya getiren ArtAnkara, 14 Mart...
Devamını Oku
ÖZEL

Geleceğe umut veren gençler

DİLARA ŞİMŞEK -
Balıkesir Bandırma’da bir grup lise öğrencisinin kurduğu Zeyrek Gençlik Kulübü, ihtiyaç sahibi...
Devamını Oku
ÖZEL

Aşı karşıtlığı büyük risk

Burcu Cansu -
Şair, yazar Dr. Ceyhun Atuf Kansu’nun doğumunun 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler...
Devamını Oku

SON HABERLER

Grimm Masalı

YAZARLAR FIRAT TOPAL -
Başakşehir’in Kayseri deplasmanındaki puan kaybıyla umutlarını tekrar yeşertmek isteyen Galatasaray, 2-0 geriye...
Devamını Oku

Konya’da 9 yavru köpeği çuvala koyup ölüme terk ettiler

GÜNCEL birgun.net -
Konya'da çuval içerisine konularak ölüme terk edilmiş 9 yavru köpek bulundu.
Devamını Oku

Trabzon’da polis karakolunun olduğu binaya AKP afişi asıldı

GÜNCEL birgun.net -
Trabzon Çarşıbaşı Emniyet Karakoluna, AKP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu’nun...
Devamını Oku

Juventus ligde ilk kez kaybetti

SPOR birgun.net -
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) lider Juventus, Genoa deplasmanında 2-0 yenildi...
Devamını Oku

Oy pusulalarını PTT taşıyacak

GÜNCEL birgun.net -
PTT AŞ, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde oy pusulalarının sandıkların bulunduğu yerlere...
Devamını Oku

Özhaseki’den anket açıklaması

SİYASET birgun.net -
AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, anket sonuçları geldikçe keyifli...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi