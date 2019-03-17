Alper Taş’tan iktidara tepki: Halkın sorunlarından haberleri yok

Yaklaşan yerel seçimler öncesi mahalle ziyaretlerini artıran CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş, gündeme ve seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. FOX TV’de İlker Karagöz ile Çalar Saat programına konuk olan Alper Taş, “Camileri yıkacağımı söylüyorlar, böyle bir şey olabilir mi? Benim babam 5 vakit namazını kılan biriydi. Ben bu toprakların insanıyım. Bıraksınlar yalan söylemeyi, gelin Beyoğlu’nu konuşalım” dedi.

“VATANDAŞIN BEKA DEĞİL GEÇİM SORUNU VAR”

İktidarın söylemlerinin aksine vatandaşın en büyük sorununun ‘beka’ değil, geçim derdi olduğunun altını çizen Alper Taş, “Vatandaş ‘ekmeğim olacak mı, yemeğim pişecek mi’ diye düşünüyor, biz de bunları konuşuyoruz. Bunlar vatandaştan kopmuşlar, başka yerde yaşıyorlar. Tarlada, pazarda, mahallede olandan haberleri yok. Halktan kopuklar, aşağısı yangın yeri” şeklinde konuştu. Kazanmaları halinde Beyoğlu’na şenlik geleceğini bir kez daha vurgulayan Alper Taş, “Beyoğlu geçmişten beri çok kimlikli, çok renkli. Onlar Beyoğlu’nu tek kimliğe sokmaya çalışıyorlar. Biz ise tüm renkleri geri getireceğiz. ‘Evlere şenlik’ dediler, evet doğrudur biz Beyoğlu’na şenlik getirmeye geliyoruz. Beyoğlu’nu yeniden canlandıracağız. Neşe, sevinç, turizm merkezi yapacağız” dedi.

“BENİ DOLMUŞTA, METRODA VE TAKSİDE GÖRECEKSİNİZ”

Öte yandan Alper Taş’ın seçim gezileri de tüm hızıyla sürüyor. Şişhane-Şişli minibüs durağını ziyaret eden Alper Taş, şoförlerin sorunlarını dinledi. Şoförler iş yapamamaktan ve trafikten yakınırken Alper Taş, Beyoğlu’nda seyahati eziyet çekilen değil keyifli bir aktivite haline getirmeye çalışacaklarını ifade etti. Bir minibüs şoförünün, “Seçildiğinizde sizi görebilmek için 20 kapı gezmek zorunda kalacak mıyız” sorusuna Alper Taş, “Kapımız tüm vatandaşlar için sonuna kadar açık olacak. Beni görmeniz için Belediye binasına bile gelmenize gerek kalmayacak. Dolmuşa, metroya, metrobüse ve taksiye binen, halkın içinde bir belediye başkanı olacağım” dedi.

ÇOCUKLARA ‘KÜÇÜK KARA BALIK’ SÜRPRİZİ

Minibüs şoförlerini ziyaretinin ardından Tarlabaşı’na geçen Alper Taş önce midye satıcılarıyla bir görüşme gerçekleştirdi, ardından mahalle ziyaretinde bulundu. Esnafla selamlaşan Alper Taş’a bölgedeki vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Semtteki çocuklara Samed Behrengi’nin ‘Küçük Kara Balık’ kitabını hediye eden Alper Taş’a çocuklar mahalle ziyareti boyunca sevgi gösterilerinde bulundu.

HALKA TEPEDEN BAKAN YÖNETİM DEĞİŞECEK, AYAKLAR BAŞ OLACAK

Tarlabaşı Seçim İrtibat Bürosu açılışında konuşan Alper Taş, “Beyoğlu’nu yönetenler Beyoğlu halkına kibirle bakar hale geldiler. Belediyenin kaynakları bir avuç rantiyeciye akıyor. Halkı yoksullukla baş başa bıraktılar, mahalleler hizmet alamaz oldu. Biz ayakları baş etmeye geliyoruz. Artık belediyenin yönetiminde söz, yetki ve karar Beyoğlu halkının olacak” dedi.

BEYOĞLU’NDA KOOPERATİFLEŞME EGEMEN OLACAK

Tarlabaşı’nın ardından Örnektepe Seçim İrtibat Bürosu’nun da açılışına katılan Alper Taş, akşam saatlerinde Beşiktaş’ta bulunan Mustafa Kemal Kültür Merkezi’ndeki Hopa Çay İstanbul Şenliği’ne katıldı. Şenlikte yer alan sanatçılar Alper Taş’a destek mesajları gönderirken Alper Taş, Beyoğlu’nda hiçbir vatandaşı mahcup etmeyeceğini ifade ederek, “Beyoğlu’nda dayanışma ekonomisini güçlendireceğiz. Kurulacak kooperatifler eliyle üretici de tüketici de kazanacak” şeklinde konuştu.