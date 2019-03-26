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26.03.2019
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Alper Taş’tan Süleyman Soylu’yu sessizliğe gömecek yanıt

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CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, Beyoğlu gezisinde kendisini hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verdi.

Soylu’nun ‘Alper Taş denen bir adam var. Apo’nun resmi önünde, bilmem ne akademisinde orada kendi ideallerini, kendi anlayışını anlatan bir adam var’ sözlerini yanıtlayan Taş, şu ifadeleri kullandı:

“Benim Kandil’de Akademi’de konuşma yaptığımı ispat edersen, hemen Beyoğlu Belediye Başkanlığı adaylığından istifa edeceğim. İspat edemezsen sen İçişleri Bakanlığından istifa edecek misin?”

Soylu, Beyoğlu’ndaki konuşmasında Alper Taş’ı şu sözlerle hedef göstermişti: “Sokaklarımıza terörist ismi vermek istiyorlar. Bu olmaz demeyin sakın ha… Var burada işte; Alper Taş denilen bir adam var Beyoğlu’nda. Apo’nun resmi önünde, bilmem ne akademisinde orada kendi ideallerini, kendi anlayışını anlatan bir adam var. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bunların zikri de fikri de bellidir. Türkiye’nin huzurunu almak istiyorlar elinden. Bu kadar açık ve net.”

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