Alper Taş’tan teşekkür ziyaretleri

31 Mart seçimlerinde AKP’nin adayı karşısında az bir farkla kaybeden CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, mahallelerde teşekkür ziyaretlerine başladı.

Kasımpaşa’da bölge esnafını ziyaret eden Alper Taş, “Vatandaşlarımız aday olanların bir daha kendilerini ziyaret etmemesinden yakınmışlardı. Biz ise seçimi kazansak da kaybetsek de elini sıktığımız herkesin yanına bir daha geleceğimizi ifade etmiştik. Şimdi ise sözümüzde durma zamanı. İlk ziyaretimizi Kasımpaşa’ya yaptık. Bize oy veren vermeyen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Taş’ı büyük bir ilgi ile karşılayan Kasımpaşalılar, fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.