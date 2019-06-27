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27.06.2019
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Alpu’ya yapılmak istenen termik için yedinci ihale

Arkeolojik sit alanı olarak koruma altında olan ve “hububat ambarı” olarak bilinen Alpu Ovası’na yapılmak istenen termik santralın yedinci ihalesi bugün gerçekleşecek

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Dilek Yeğin

31 Mart yerel seçimleri öncesi tepkiler üzerine iptal edildiği söylenen Alpu Termik Santralı için bugün yedinci kez ihaleye çıkılacak.

EÜAŞ’ın termik santrallar konusunda izlediği, izin süreçlerinin kurum tarafından tamamlanması sonrasında yapımının ihale yoluyla özel firmalara devredilmesi yöntemi Alpu’da işe yaramadı ve ihale altı kez ertelendi. Şirketler Eskişehir halkının büyük direniş gösterdiği, tüm idari işlemlere karşı dava açtığı ve çoğunu da kazandığı santralın yapım ihalesine teklif vermediği ihale süreci tamamlanamadı.

“İPTAL EDİN”

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, erteleme kararlarında iktidarın son seçimlerde Eskişehirlileri karşılarına almamasının da etkili olduğunu söyledi. İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların da hem ekonomik gidişat hem de halkın direnci karşısında teklif vermekten çekindiğini ifade eden CHP’li Çakırözer, santralın yapımının tamamen iptal edilmesi çağrısında bulundu. Eskişehirliler’in zehir saçacak termik santralı istemediğini belirten Çakırözer, BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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“Bakın Alpulu çiftçi kadınlar, köylüler ayakta, artık isyan ettiler, sokaklara döküldüler, verimli Alpu Ovamızda sağlıklı üretim yapmak istiyorlar. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinden 10 gün önce, Alpu Ovasının koruma altına alındığını açıkladı. Termik santraldan vazgeçildiğinin sinyalini verdi. Çiftçilerimize verdiğiniz bu sözü tutun. Zehir saçacak, yurttaşlarımızı kanser riski ile karşı karşıya bırakacak, temiz havamızı, verimli topraklarımızı yok edecek zehir santralı inadınızdan artık vazgeçin. Daha önce bunun örnekleri yaşandı, mesela Tekirdağ’da halkı dinlediler ve projeden vazgeçildi.

Gelin, zehirli termik santral yerine yeni ve temiz teknolojiler kullanılarak rüzgardan, güneşten enerji üretelim. Sadece Eskişehir’imizi değil Türkiye’nin dört bir yanındaki yurttaşlarımızı derinden kaygılandıran zehir santrallerinden vazgeçin.”

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SEÇİMLERE GÖRE MANEVRA

31 Mart yerel seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı Eskişehir mitinginde “Alpu Ovası’nın sit alanı olduğunu ve koruma altına alındığını” ifade etmesine ve AKP yetkilileri tarafından santral projesinin iptal edildiği söylenmesine rağmen ilçedeki sondaj çalışmaları Nisan ayında tekrar başladı ve ihale iptal edilmedi.

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