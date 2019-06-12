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12.06.2019
Anasayfa ÖZEL Alt yapı yetersizlikleri sele neden oluyor

Alt yapı yetersizlikleri sele neden oluyor

BİRGÜN ANKARA BİRGÜN ANKARA

Ankara’da yaşanan sel felaketinde yaşanan taşkınlarda üç kişinin yaşamını yitirmesi ile ilgili IMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu tarafından yazılı bir açıklama yayımlandı. Açıklamada, IMO’nun bugüne kadar yaptığı uyarıların dikkate alınmadığı vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Her sağanak yağışın sonrasında ortaya çıkan görüntüler bugüne kadar ki kent yöneticileri tarafından her defasında ‘afet’ olarak nitelendirilmiştir. Plansız, denetimsiz, keyfi yönetim anlayışının 25 yıllık ‘hizmetlerinin’ bilançosunu ödemeye devam ediyoruz. Kentimizin altyapısına, ulaşımına, imarına daha doğrusu yerel yönetimlerin sorumlu olduğu tüm alanlara ilişkin yaşadığımız sorunları çözümüne ilişkin olarak bütünlüklü planlara ihtiyaç duyulmaktadır.”

Açıklamada alınması gereken tedbirler şu şekilde sıralandı:

• Acilen kentin altyapısı ile ilgili bütünlüklü çözümü öne alan master planazırlatılmalıdır.

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• Altyapı bilgi sistemi oluşturulmalı ve hangi sokakta, caddede altyapı varsa tespit edilmeli, böylelikle mevcut durum masaya yatırılmalıdır.

• Özellikle altyapının sıkıntılı olduğu bölgeleri kapsayacak şekilde mevcut durumu ölçen, gözlemleyen ve yağışın yoğun olduğu zamanlarda erken uyarı sistemi sağlayacak istasyonlar kurulmalıdır.

• Ölçmeden yönetemezsiniz” felsefesiyle metropol kentlerin altyapıları, yaşam odaklı politikaların gerektirdiği gibi sürekli gözlemlenmeli ve analiz edilmelidir.

• Düzenli bakımı yapılmayan hiçbir altyapı sağlıklı çalışmaz. Bu nedenle sadece kriz anlarında, yağışın fazla olduğu zamanlarda değil sürekli, periyodik olarak altyapının bakımının yapılması gerekmektedir.

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