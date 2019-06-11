19.3 C
Istanbul
12.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Alt yapı yetersizlikleri sele neden oluyor

Alt yapı yetersizlikleri sele neden oluyor

Ankara'nın çeşitli ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sonrası yaşanan taşkın ve baskınlar ile ilgili açıklama yayımlayan IMO Ankara Şubesi, "Mevcut alt yapı yetersizlikleri, kenti yap-boz tahtasına çeviren plansızlık, suyu emecek yeşil alanların giderek azalması ve rant projeleriyle talan edilmesi herhangi bir zarara yol açmaması gereken yağışların bile su baskınına yol açmasına neden olmaktadır" dedi.

BİRGÜN ANKARA BİRGÜN ANKARA

Ankarada yaşanan sel felaketinde yaşanan taşkınlarda üç kişinin yaşamını yitirmesi ile ilgili IMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu tarafından yazılı bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, IMO’nun bugüne kadar yaptığı açıklamaların dikkate alınmadığı vurgulanarak şunlar kaydedildi:

“Her sağanak yağışın sonrasında ortaya çıkan görüntüler bugüne kadar ki kent yöneticileri tarafından her defasında ‘afet’ olarak nitelendirilmiştir. Plansız, denetimsiz, keyfi yönetim anlayışının 25 yıllık ‘hizmetlerinin’ bilançosunu ödemeye devam ediyoruz. Kentimizin altyapısına, ulaşımına, imarına daha doğrusu yerel yönetimlerin sorumlu olduğu tüm alanlara ilişkin yaşadığımız sorunları çözümüne ilişkin olarak bütünlüklü planlara ihtiyaç duyulmaktadır.”

Açıklamada alınması gereken tedbirler şu şekilde sıralandı:

· Acilen kentin altyapısı ile ilgili bütünlüklü çözümü öne alan master plan hazırlatılmalıdır.

· Altyapı bilgi sistemi oluşturulmalı ve hangi sokakta, caddede altyapı varsa tespit edilmeli, böylelikle mevcut durum masaya yatırılmalıdır.

· Özellikle altyapının sıkıntılı olduğu bölgeleri kapsayacak şekilde mevcut durumu ölçen, gözlemleyen ve yağışın yoğun olduğu zamanlarda erken uyarı sistemi sağlayacak istasyonlar kurulmalıdır.

· “Ölçmeden yönetemezsiniz” felsefesiyle metropol kentlerin altyapıları, yaşam odaklı politikaların gerektirdiği gibi sürekli gözlemlenmeli ve analiz edilmelidir.

· Düzenli bakımı yapılmayan hiçbir altyapı sağlıklı çalışmaz. Bu nedenle sadece kriz anlarında, yağışın fazla olduğu zamanlarda değil sürekli, periyodik olarak altyapının bakımının yapılması gerekmektedir. 

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,598AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

‘Azmettiricinin kariyeri tıkır tıkır işliyor’

HABER MERKEZİ -
Eskişehir’de 4 akademisyenin katledilmesine ilişkin iddianamede ‘azmettirici’ olarak yer alan Saadet Aylin...
Devamını Oku

Keşif 17 Haziran’da

Burcu Cansu -
Ankara’da Yelken Plaza’nın 20’nci katından şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitiren Şule Çet...
Devamını Oku

Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz’dan imam hatip itirafı: Din ve dünya ayrımı olmayan kurumlar

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Din Öğretimi Genel...
Devamını Oku

Üniversiteler bitik

HABER MERKEZİ -
BirGün EğitimYükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) sayılı günler...
Devamını Oku

CHP’nin son saha verileri: Ekrem İmamoğlu haksızlığa uğradı, kriz AKP yüzünden

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yapılacak “yenileme” seçimlerine 12 gün kala saha çalışmasından...
Devamını Oku

‘Danışman’lara İBB cenneti: Hizmet belirsiz, belge yok ama ödeme var!

Nurcan Gökdemir -
“Adrese teslim, yüksek bedelli” ihaleleri bir bir gün yüzüne çıkan İstanbul Büyükşehir...
Devamını Oku

Krize karşı sosyal projeler

Uğur Koç -
31 Mart’ta seçildiği halde hukuksuz YSK kararıyla mazbatası elinden alınan CHP’nin İstanbul...
Devamını Oku

Nerede nerelerdeyiz?

KAAN SEZYUM -
Bu kadar neden yazı yazıyoruz, bir şeyler okuyoruz ya da düşünüyoruz. Hiç...
Devamını Oku

Ebedi açlık

BÜLENT USTA -
Göl kenarında bir yürüyüş… Hava sıcak, nemli. İkimiz de dalgınız. Onun derdi...
Devamını Oku

Messi, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu

birgun.net -
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi