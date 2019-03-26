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26.03.2019
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‘Alternatif var’ demek için adayız

HDP’nin Çankaya Belediyesi Başkan adayı Filiz Kerestecioğlu “Çankaya’da, ‘kimi aday göstersek seçilir’, ‘alternatifsiziz’ anlayışının yanlış olduğunu göstermek için adayız” dedi

BİRGÜN ANKARA BİRGÜN ANKARA

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Çankaya Belediyesi başkan adayı, Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ile Çankaya Belediyesi Meclisi adayı Türkan Demir, gazetemizi ziyaret ederek çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP’nin Çankaya’da, “Kimi aday göstersek seçilir” mantığı ile hareket ettiğini ve halkta bunun rahatsızlığını gördüklerini anlatan Kerestecioğlu, “Çankaya’da CHP’nin alternatifsiz olmadığını göstermek için aday oldum” dedi.

YEŞİL ALANLARI KORUYACAĞIZ

Çankaya’ya yönelik hedeflerinden bahseden Kerestecioğlu, “Çankaya’da baskıcı bir güç olmak istiyoruz. Mevcut belediye başkanının yapması gereken şey, yalnızca kültür merkezleri inşa etmek değil, yaşam alanlarını korumaktır. Özellikle Ankara ortalamasının üzerinde olan yeşil alanların korunması, öncelikle hedefimiz” diye konuştu.

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Ülkenin her yerinde “rant” politikalarının uygulandığını ve Çankaya’nın da bundan nasibini aldığını ifade eden Kerestecioğlu, “Büyükşehir Belediyesi adayımız olmadığı için demokrasi güçlerinin yanında oluyoruz. Bizim buradan bir partiye oy verdiğimiz anlaşılmasın. Biz, baskıcı iktidarı geriletmeye oy veriyoruz. Çankaya’da da belediye meclisi üyeliği için Türkan Demir’e oy istiyoruz çünkü o rant çarkının dışında çalışacak tek bir meclis üyesi bile çok şeyi değiştirir” ifadelerini kullandı.

YENİDEN DEVRİMCİ VE KİMLİKLİ ANKARA

Ankara’da seçmen üzerinde yoğun baskı olduğunu ve bunun seçim çalışmaları sürecinde hissedildiğini ifade eden Kerestecioğlu, ayrıca şu ifadeleri kullandı:
“Ülkede bir gıda krizi yaşanıyor. Tohumda dışa bağımlılık net bir şekilde ortada. Böyle bir bağlılık varken biz seçim çalışmalarımız boyunca, yerel bitkilerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Sermayeye, ranta, silaha, mermiye harcanan paralar nedeniyle tarımda gerileme yaşandı. Buna karşı durmamız gerekiyor. Ankara, kendi kendine yetebilecek, kendi kendisini besleyebilecek bir kent. Seçim sürecinde halka bunu anlatmamız bile bizim seçimden başarıyla ayrılmamız için yeterli olacaktır. Eski, kimlikli Ankara’nın yeniden ortaya çıkması için herkes üzerine düşeni yapmalı sandığa giderek oyunu kullanmalıdır.”

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