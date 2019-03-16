Altın Boğa Film Festivali çerçevesinde düzenlenecek olan “16. Uluslararası Altın Boğa Kısa Film Yarışması“na başvurular başladı.

Lise öğrencilerinin çektikleri kısa filmleriyle katılabilecekleri bu yarışmada, alanında uzman jürilerin değerlendirmesi sonucu en beğenilen kısa film yönetmeni “Altın Boğa Özel Ödülü”nün yanında “Monster Tulpar T5 V10.1 15.6” oyun bilgisayarına ve 3000 TL para ödülüne de sahip olacak.

Son başvuru tarihi 1 Mayıs 2019 olarak belirlenen 16. Uluslararası Altın Boğa Kısa Film Yarışması hakkında detaylı bilgiye, katılım koşullarına ve ön başvuru formuna www.ielsinema.com adresinden ulaşılabiliyor.