Altın madencileri Amazon’da yerlilerin yaşadığı köyleri ele geçirdi

Brezilya’da altın madencileri, Amazon’da yaşayan bir grup yerlinin yaşama alanını işgal ederek köylerini ele geçirdi. Yerel bir lideri bıçaklayarak öldüren madenciler bölgedeki rezervleri kullanmak istiyor. Geçen çarşamba günü erken saatlerde Mariry köyü yakınlarında bulunan bir topluluk lideri olan Emyra Waiãpi’nin öldürülmesinden günler sonra bulundu. Yerli halklar Mariry’i tahliye etti ve daha büyük bir köy olan Aramirã köyüne kaçtı.

The Guardian’da yer alan haberde, konuyla ilgili açıklama yapan Pedra Branca do Amapari Belediye Başkanı Beth Pelaes, “Madenciler yerli köyü istila etti ve bugüne kadar oradalar. Ağır silahlılar, makineli tüfekleri var. Bu yüzden federal polisten yardım istiyoruz” dedi. Yerel halkın müdahalede bulunulmadığı takdirde madencilere karşılık vereceğini aktaran Pelaes, “Hiçbir şey yapılmazsa savaşmaya başlayacaklar” ifadelerini kullandı. Kabilenin çok geleneksel olduğunu ve yalnızca yetkili ziyaretçilere izin verdiğini söyleyen Belediye Başkanı, “Çok gergin bir durumumuz var” diye konuştu.

Madenciler, kaynakları sömürerek Amazon’daki nehirleri ve ormanları yok edip, doğal hayata büyük zarar veriyor. Brezilya’nın aşırı sağcı Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro’nun bu tür istilaları teşvik ettiğini söyleyen Senatör Rodrigues, “Jair Bolsonaro hükümeti bu çatışmayı teşvik ediyor, madencilerin girmesini teşvik ediyor. Burada dökülen kanda onun da payı var, elleri kirli” dedi.