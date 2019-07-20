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20.07.2019
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Altın madeni için Fatsa’yı talan edecekler

İsmail Arı İsmail Arı

Fatsa’da çevre katliamına neden olan altın madenini genişletme amacıyla bazı köy ve mahallelerde sondaj çalışması yapılmaya başlandı. Sondaj çalışmaları sırasında çok sayıda ağaç kesilirken sular da kirlendi.

Maden şirketleri tarafından rezerv tespiti için sondaj çalışması yapıldığı belirtilirken maden sahasının genişletilmesi durumunda Maksutlu, Sinanoba ve Bahçeler mahallelerinin yanı sıra dört köyün bu alan içerisinde kalacağı bildirildi.

Doğa savunucusu Osman Güvenalp, Fatsa’da çevre katliamı yaşandığını belirterek şunları söyledi:

“Bölge tamamen maden bölgesi olarak belirlenmiş. Maden alanı içerisindeki alanlarda köyler var. Bizler 600 -700 bin ağaç kesileceğini düşünüyoruz. Burası heyelan bölgesi. Yer yer patlatmalar yapılacak. Fındık bahçeleri zarar görecek. Biz burada yaşayan insanlar olarak bölgemizi terk etmek zorunda kalacağız. Buna da hukuki diye karşı duramıyoruz. Projede halk yok, bitki, hayvan yok, insan yok.

EKMEĞİNİZİ BEN VERİYORUM

Güvenalp, şirket ve bakanlık yetkililerinin yöre halkıyla bir toplantı yaptığını da bildirerek, “Konuşmam esnasında çevreye verilen ve verilecek zarardan bahsettim. Bu alanda fındık bahçeleri zarar görecek ve heyelan gerçekleşebilir, dedim. Bu iddialarımın arkasındayım isterse şirket bana dava açabilir, dedim. Şirket yetkilisi oturduğu yerden kalkıp sizin ekmeğinizi ben veriyorum, sizi ben doyuruyorum, dedi” diye konuştu.

FATSALILARA GETİRİSİ YOK

Derelerin Kardeşliği Platformu Üyesi Resul Şahin de Fatsa’da geniş bir alanda çalışma yapıldığını bildirerek, “Yaban yaşamı ve ormanlar yok olacak. Endemik bitkilerle ilgili ÇED Raporu’nda bir bilgi yer almıyor. Bölgeye çok büyük zarar verilecek” dedi.

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