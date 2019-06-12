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12.06.2019
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Altın madeni suları zehirleyecek

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

BERKAY SAĞOL

Dünya Çevre Haftası sebebiyle Uşak’ta bir araya gelen çevre gönülleri, Uşak Belediyesi önünde toplanarak kent meydanına yürüyüş düzenledi.

Uşak Çevre Gönülleri Derneği Başkanı Hasan Yüksel, Uşak’taki kronik çevre sorunlarının devam ettiğini vurguladı.

Yüksel, “Murat Dağı’na kurulması planlanan altın madeninin faaliyete başlamasıyla siyanür su ve toprağa karışacak. Bölgedeki içme ve yeraltı sularının kuruması ile birlikte kuraklık baş gösterecektir. Yaşanması muhtemel sismik hareketlilik nedeniyle ve dinamit patlatılması ile Uşak’a su sağlayan Küçükler Barajı siyanür sızıntısı ile zehirlenmiş olacaktır” dedi.

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