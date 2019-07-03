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03.07.2019
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Altınkum Halk Plajı’na ‘kaçak iskele’

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Fotoğraf: DHA

Marmaris’in Hisarönü Mahallesi’ndeki Altınkum Halk Plajı’na günübirlik tur tekneleri için yaptırılan yüzen iskele, tepkilere neden oldu. Plajda toplanan bir grup, tepkilerini dile getirip, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilmek üzere kaçak iskelenin kaldırılması için imza kampanyası başlattı.

Marmaris’e 27 kilometre uzaklıktaki 3 bin 760 nüfuslu turistik kırsal Hisarönü Mahallesi’ndeki iki halk plajından biri olan Altınkum’a bir süre önce günübirlik tur tekneleri tarafından, yolcularını rahat bir şekilde alabilmek için T şeklinde bir iskele yaptırıldı. Karadan denize doğru 10 metrelik kısmı ahşap, T’yi ouşturan uç kısmı ise 20 metre uzunluğunda plastik yüzer duba olan iskele tepkilere neden oldu.

250 metre uzunluğundaki, yeşil ile mavinin buluştuğu koydaki ‘Altınkum Halk Plajı’nın tur teknelerinin yatırdığı iskele ile işgal edildiğini belirten yöre halkı, durumu Hisarönü Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Taştekin’e bildirip, iskelenin kaldırılmasını istedi. 25 kişilik bir grup, plajda bir araya gelip tekilerini dile getirdi. Eyleme Muhtar Mehmet Ali Taştekin de destek verdi.

Yaptıkları araştırmada iskelenin kaçak olarak yapıldığını belirlediklerini dile getiren Muhtar Taştekin, “Mahallemizin nüfusu yaz aylarında tatilciler ve yazlıkçıların gelmesi ile 6 bine ulaşıyor. Mahallemiz, otel, restoran ve çeşitli diğer işletmelerin işgali altındadır. Bu işgallere bir de Altnkum Hak Plajı eklendi. Halkın denize ücretsiz girebildiği ender yerlerden olan Altınkum Halk Plajı’na, karadan bağlı kaçak yüzen iskele yapılması anlaşılır gibi değil. Plajdadeki, tekneciler tarafından yapılan bu işgali Marmaris Kaymakamlığı, Sahil Güvenlik, Datça Liman Başkanlığı, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi’ne bildirmemize rağmen bugüne kadar bir şey yapılmadı. Çalmadık kapı bırakmamaza rağmen kaçak iskele kaldırılmadı. Çareyi artık Ankara’da arayacağız” dedi.

5 yıldır Hisarönü Mahallesi’nde yaşayan Sinan Öner de “Mahallemizdeki plajlar çeşitli işletmelerin işgali altında. Ücretsiz denize girebileceğimiz ender yerlerden biri Altınkum Halk Plajı. Ancak, buraya da kaçak iskele yapılmış. Ailemizle ile geldiğimiz plajdaki kaçak iskeleden günboyu tekneler yolcu indirip, bindiriyor. Eğer herkes kafasına göre bir iskele yapıp, yer işgal ediyorsa bizler de o zaman balıkçı teknelerimiz için özel iskele yapalım. Mahalleli olarak yaşanan bu gelişmelerden çok rahatsız olduk” dedi.

Kalabalık, Muhtar Taştekin’in girişimiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilmek üzere, kaçak iskelenin kaldırılması için imza kampanyası başlattıktan sonra olaysız dağıldı.

Kaynak:DHA

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