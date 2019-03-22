Amaç başkalarını da korkutmak

Akademisyen Fikret Başkaya, kurucusu olduğu Özgür Üniversite’nin internet sitesinde yaklaşık iki buçuk yıl önce yayımlanan ‘Asıl Terör Devlet Terörüdür’ başlıklı yazısı nedeniyle, ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.



Ankara 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan yargılamanın ilk duruşmasında, iddialara konu yazının bir örgüt propagandası niteliğinde olmadığını ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Başkaya, “Birilerini düşüncelerinden dolayı cezalandırmak, başkalarını da korkutmayı amaçlar” dedi.



SAVCININ MARİFETİ



Yazının ‘teröre karşı’ yazılmış bir yazı olduğunu vurgulayan Başkaya, “Özgür Üniversite internet sayfasında yayımlanan yazım teröre karşı yazılmış, terörü lanetleyen bir yazıdır. Bu yazıda terör örgütü propagandası keşfetmek savcının marifeti olsa gerek. İddianamenin asgari tutarlılığı yok. Mahkemenizi oyalamaktadır. Suçun oluşması için gerekli eylemler burada yoktur. Benim yazımın herhangi bir yerinde bir örgütü meşru gösteren ya da öven bir ifade yoktur” diye konuştu.



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Başkaya’nın avukatı Levent Kanat da suçlamanın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, “Bir sayfalık yazı için hazırlanan 50 sayfalık iddianamede savcı öncelikle propagandasının yapıldığını iddia ettiği terör örgütünü kuruluşundan itibaren anlatıyor ve isnat edilen suçla ilgili yasal düzenlemeleri sayıyor. Kopyala yapıştır iddianameler artık alışkanlık haline geldi” dedi.