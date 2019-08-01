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01.08.2019
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Amazon’da ormanlar yok oluyor, hükümet verilerle oynayarak üstünü örtmeye çalışıyor

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Fotoğraf: Felipe Werneck/AP

Brezilya’nın Amazon havzasında yasadışı bir şekilde ormansızlaştırılma devam ediyor. Brezilya hükümeti ise konuyla ilgili herhangi bir adım atmadı, yalnızca veri toplama sistemini incelemek için bir araya geldi. Amazon ormanları endişe verici oranda yok ediliyor ancak Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, suçlularla uğraşmak yerine verileri yeniden yorumlamaya odaklanıyor.

The Guardian’da yer alan habere göre her gün Manhattan adasına eşdeğer büyüklükte orman yok olurken, Ulusal Uzay Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre, geçen ayki veriler şu ana kadarki en kötü ayın iki katı büyüklüğünde ormanın yok olduğunu gösteriyor. Veriler dünyanın en büyük yağmur ormanının geri döndürülemez bir tahribat içinde olduğunu gözler önüne serdi.

Orman kaybının çoğundan sorumlu olan madencilerle yakından bağlantılı olan Brezilya hükümeti, çevre bakanlığı, bilim ve teknoloji bakanlığından bakan ve üst düzey yetkililer çarşamba günü özel bir toplantı yaptı. Çeşitli kaynaklara göre, öncelikli konu Bolsonaro ve Brezilya’nın ormansızlaştırılması değil, veri toplama sisteminin gözden geçirilmesi oldu. Hükümet alternatif bir izleme programının olasılığını araştırıyor, ancak bilim adamları, dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul edilen mevcut sistemin güvenilirliğini savundu. Fakat sayılar üzerindeki savaş devam edecek gibi görünüyor.

Toplantıdan sonra Çevre Bakanı Ricardo Salles, ormansızlaştırmanın arttığını itiraf etti, ancak “veride hassasiyet eksikliği” olarak  konuyu haberleştiren gazetecileri eleştirdi. Hükümetin özel uydu verilerini daha fazla kullanmak ve üzerinde çalışan analist ekibini güçlendirmek istediğini söyledi. Bu, bilim toplumunda ve iklim aktivistleri arasında, bakanların gerçek ormansızlaşma ölçeğini gizlemek için sayıları manipüle etmeye hazır olabileceğine dair endişelere yol açtı.

İklim Gözlemevi, hükümetin ormansızlaşmanın neden Deter uydu sisteminin 2004 yılında kurulduğundan bu yana en kötü aylık seviyeye ulaştığını açıklayamadığını ve sayıları küçümsemediğini söyledi. Bağımsız izleme grubu Imazon’dan Carlos Souza yaptığı açıklamada, “Çok endişeliyim. Brezilya’nın ormansızlaşmasını göstermek dünya için çok yararlı olurdu. Tarihsel trendden kurtulursanız, bu referansı kaybedersiniz ve baskıya son vermezsiniz” diye konuştu.

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