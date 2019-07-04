25.5 C
Istanbul
04.07.2019
Anasayfa DÜNYA Amazonlarda ormansızlaşma oranı yüzde 88'e çıktı

Amazonlarda ormansızlaşma oranı yüzde 88’e çıktı

birgun.net birgun.net

Brezilya’daki Amazon ormanlarında Haziran ayında ormansızlaşma oranı yüzde 88’e çıktı. Çevreciler, aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro’nun çevre koruma konusundaki açıklamalarının ormansızlaşmada etkili olduğunu savunuyor.

Dünyanın en büyük tropikal ormanları olan Amazon’ların yüzde 60’ını topraklarında bulunduran Brezilya’da ormansızlaşma oranı Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü’ne (INPE) göre Haziran ayında yüzde 88,4 oranında artarak 920 kilometre kareye ulaştı.

DW Türkçe’de yer alan habere göre ormansızlaşma oranının son 12 aylık dönemde geçen yılın üzerinde olduğu belirtildi. Ormazsızlaşma oranı ilk 11 ayda 4 bin 565 kilometre kareye ulaştı, bu geçen yıla göre yüzde 15’lik bir artışa tekabül ediyor.

Çevre Bakanı Ricardo Salles yasadışı ormansızlaşma ile mücadele için tüm önlemleri aldıklarını belirtti. Salles Amazon’a bu hafta 17 tane kolluk gücü gönderdiklerini söyledi.

Çevreciler Bolsonaro’yu eleştiriyor

Çevreciler ise ormansızlaşmanın artmasında ülkenin yeni Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun payı olduğunu savunuyor. Çevreciler, Bolsonaro’nun Amazonların geliştirilmesi yönündeki açıklamaları ile ülkenin çevre kurumu Ibama’nu çok fazla ceza kestiği gerekçesiyle eleştirmesinin ormansızlaştırmadan çıkar sağlayanları cesaretlendirdiğini ileri sürüyorlar. Brezilya’daki sivil toplum kuruluşu Amazon’dan araştırmacı Paulo Barreto “Bolsonaro durumu fenalaştırdı. Çok güçlü sözlü bir saldırıda bulundu” dedi. 

Greenpeace orman stratejisti Paulo Adario, Bolsonaro yönetimi altında ormansızlaşmanın kötüye gideceği yönünde tüm işaretlerin bulunduğunu belirterek, “En son son veriler geldiğinde, bu veriler gerçekten çok yüksek ise, bu Bolsonaro için bir kabus olacak. Hem Brezilya hem de uluslararası bakış açısına göre bu çok önemli, çünkü Amazonlar bir ikon” dedi.

Aşırı sağcı Bolsonaro Ocak ayında Brezilya Devlet Başkanı olarak göreve başlamıştı. Bolsonaro’nun göreve başlamasından bu yana tarım ve madencilik sektörlerini desteklemek için çevre koruma konusundaki kontrolleri gevşetmeye çalıştığı bildiriliyor. Çevreciler bu yaklaşımın küresel ısınmaya karşı dünyanın en büyük savunması olan Amazon ormanlarını tehdit ettiğini kaydediyor.

İlginizi çekebilir:  Kupa Amerika'da ilk finalist Brezilya


BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,125AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Amazonlarda ormansızlaşma oranı yüzde 88’e çıktı

birgun.net -
Brezilya’daki Amazon ormanlarında Haziran ayında ormansızlaşma oranı yüzde 88’e çıktı. Çevreciler, aşırı...
Devamını Oku

Mustafakemalpaşa’daki cezaevi, 62 yıl sonra kapatıldı

birgun.net -
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan A3 tipi kapalı ceza infaz kurumu, Adalet Bakanlığı'nın kararıyla...
Devamını Oku

AKP’li Çelebi’den tepki çeken sözler: Erdoğan Kürtlere ve Alevilere kimlik verdi

birgun.net -
AKP Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi Türkiye Büyük Millet Meclisi Kürsüsünden; "Kim ne...
Devamını Oku

Chelsea’nin yeni teknik direktörü Lampard oldu

birgun.net -
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük görevine, kulübün...
Devamını Oku

İran: ABD ile ancak yaptırımlar kalkarsa müzakere ederiz

birgun.net -
İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alavi, ABD ile müzakerelerin ancak İran'a uygulanan yaptırımlar...
Devamını Oku

Merkez Bankası’ndan enflasyon açıklaması

birgun.net -
Merkez Bankası'nın 'Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri' raporunda "Tüketici enflasyonundaki yavaşlamanın ana belirleyicisi...
Devamını Oku

Haziran’da Muğla’ya 183 kilogram yağış düştü

BİRGÜN İZMİR -
Muğla’da geçtiğimiz Haziran ayında metrekareye 183,8 kilogram yağış düştü. En fazla yağış...
Devamını Oku

Kupa Amerika’da Brezilya-Peru finali

birgun.net -
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da, Şili'yi 3-0'la geçen Peru finale adını...
Devamını Oku

Şaire veda

birgun.net -
Yaklaşık bir yıldır kanser tedavisi gören şair küçük İskender 55 yaşında yaşamını...
Devamını Oku

İzmir’in “Zekâ Takımı” yola çıktı

BİRGÜN İZMİR -
İzmir Büyükşehir Belediyesi, kenti yarışmalarda temsil etmek üzere “Zekâ Takımı" kuruyor. Bu...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi