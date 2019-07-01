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01.07.2019
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Ambalaj fabrikasında sendika mücadelesi

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Deren Gülsever

Sakarya Söğütlü’deki 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Saica Pack Sakarya Ambalaj Fabrikası’nda sendikalı oldukları için işten atılan 6 işçinin başlattığı direniş bugün 33’üncü gününde. İşçiler emek güçlerinden ve kamuoyundan destek bekliyor.

Fabrikada çalışan 120 işçiden 83’ü Türk-İş’e bağlı Selüloz-İş Sendikası’na üye olmuş, sendikanın toplu sözleşme için yetki almasının ardından patron yetkiye itiraz etmişti. Bununla da yetinmeyen patron işçileri sendikadan istifaya zorlamış, 31 Mayıs’ta ise örgütlenmeye öncülük eden 6 işçiyi işten çıkarmıştı.

Yönetim işten çıkarmalara gerekçe olarak ekonomik krizi gösterse de, işçiler sendikal nedenlerle işten atıldıklarını vurguluyor. İşçiler ayrıca, şirketin insan kaynakları müdürünün kendilerine “sendikaya başvurmak için erken davrandıklarını” söylediğini aktarıyor.

İşten atılan işçilerden Erkan Gürlü, direnişe ilk günkü kararlılıkla devam ettiklerini dile getiriyor. BirGün’e konuşan Gürlü, işlerine geri dönmeyi ve sendikal haklarının tanınmasını talep ettiklerini, emek ve demokrasi güçleri ile duyarlı kamuoyundan destek beklediklerini ifade ediyor.

Öte yandan İspanyol işçi örgütü UGT FICA’nın genel sekreteri Jose Carlos Puiz Palacios, geçen hafta işçileri ziyaret etti. Palacios, Saica Pack’in yönetim kurulu başkanı ile görüşeceklerini duyurdu.

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