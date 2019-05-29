Hevesli bir kasap sahte diploma ile beyin ameliyatına girmiş. Hasta ölünce demiş ki: “Bu işin fıtratında var, demek eceli gelmiş.” Kızan başhekim yumruk yemiş, tutuklanmış. Bu güç gösterisi komşunun hoşuna gitmiş. Övdüğü hevesli şişinmiş: “Sana teşekkür olarak şuracıkta beynini daha da geliştireyim.” Sonuç bilinmiyor ama hevesli şimdi başhekim ve senin peşinde.
Ameliyat Masalı
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- tarık günersel
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Ameliyat Masalı
Hevesli bir kasap sahte diploma ile beyin ameliyatına girmiş. Hasta ölünce demiş...
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