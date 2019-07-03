Ameliyat sonrası hayatını kaybeden askerin babası AYM’ye başvurdu: Oğlumun beyninde cerrahi materyal unutuldu

Erzincan’da askerliğini yaparken geçirdiği beyin ameliyatının ardından yaşamını yitiren er Hamza Koca’nın babası Ergün Koca, oğlunun hastalık değil, ihmaller yüzünden yaşamını yitirdiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Enfeksiyon sonucu hayatını kaybeden Koca’nın beyninde cerrahi materyal unutulduğu iddia ediliyor.

Evrensel‘in haberine göre, Erzincan 59. Topçu Eğitim Tugayı’nda şiddetli baş ağrısı şikayetiyle sürekli revire başvuran, bir gözü görme yetisini kaybettikten sonra 3 hastane gezip bir beyin ameliyatı geçiren er Hamza Koca, 2016 yılında hayatını kaybetmişti. Oğlunu ihmaller nedeniyle kaybettiğini söyleyen Baba Ergün Koca’nın adalet arayışı 3 yıldır sürüyor.

Yaptığı suç duyuruları ve şikayetlerden bir sonuç alamayan Koca, en son Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Ergün Koca tarafından Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuruda, Hamza Koca’ya Erzincan Askeri Hastanesi’nde baş ağrısı ve akut sinüzit tanısının konulduğu ama baş ağrısı sebebi araştırılmadığı belirtildi.

Başvuruda özetlenen olaya göre Hamza Koca hastaneye gittikten 12 gün sonra yeniden revire başvurdu ve kendisine akut tonsilit teşhisiyle 2 gün istirahat verildi. Beyindeki kitlenin basıncı artınca bir gün sonra görme problemi yaşamaya başlayan Koca’nın şikayetleri revir hekimi tarafından geçiştirildi. Ancak görme problemi artınca Erzincan Askeri Hastanesi’nde göz polikliniğine gönderilen Koca, ardından Mengücek Eğitim Hastanesi’ne ve bir gün sonra da Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınarak yaklaşık bir hafta sonra beyninde kitle olduğu tanısıyla ameliyata alındı ama ameliyet sonrası enfeksiyon nedeniyle durumu kötüleşti.

‘BEYNİNDE CERRAHİ MATERYAL UNUTULDU’

Başvuruda Koca’nın yaşadıkları şöyle aktarıldı:

“Adli Tıp İhtisas Kurulu raporuna göre enfeksiyonun yoğun bakım sırasında görülebilecek bir komplikasyon olduğu yazsa da bu geçmeyen ve tedaviye cevap vermeyen enfeksiyonun nedeninin aslında otopsi sonucu müteveffadan alınan ve ‘Bone içerisinde gönderilen durada yabancı cisim tipi iltihabi reaksiyon’ sonucuna göre değerlendirildiğinde aslında bunun bir yoğun bakımda yatış komplikasyonu değil de ameliyat sırasında dura denilen beyin bölgesinde unutulan cerrahi bir materyalden kaynaklandığı anlaşılacaktır. Şahsın ölüm nedenlerinden biri olarak gelişen komplikasyonun hekim sağlık personeli hatasından kaynaklandığı aşikardır.”

Başvuruda enfeksiyon sonucunda Hamza Koca’nın düşmeyen ateş ve nöbetler geçirdiği, iyi bakılmadığı için vücudunda yatak yaraları olduğu anlatıldı. Yatak yaralarının ancak babasının isteğiyle gönderildiği Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi’nde kapatıldığı, nöbetlerin durdurulduğu belirtilen başvuruda, Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi’ne getirilmeden önce çeşitli ihmaller zinciri sebebiyle yaşamını yitirdiği anlatıldı.

Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvurunun ardından Evrensel’e konuşan Ergün Koca, “Ben bu ihmallerle bir evlat toprağa verdim. Çocuğumu 40 gün boyunca ilaç verip kışlada tutmaya hakları var mı? Süreç buraya kadar geldi ama ortada hala ne suçlu ne de yargılama var” dedi.