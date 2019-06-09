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09.06.2019
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Ameliyathane teknikerleri görev tanımı istiyor

Ameliyathane teknikerleri görev tanımları kanunlaşsın istiyor. Diyarbakır CERATDER Başkanı Taş: Devlet hastanelerine atansak bile 'görev tanımında yer almıyor' denilerek çalıştırılmıyoruz

birgun.net birgun.net

Dilan Esen

Ameliyathane teknikerleri görev tanımlarının kanunlaşmasını istiyor. Ameliyathane hizmetleri bölümünde cerrahi disipline uygun eğitim almalarına rağmen görev tanımında yazan “Cerrahi işlem sırasında hekimin uygun gördüğü durum ve şekilde cerrahi ekibe yardım eder” maddesi nedeniyle hastane yönetiminin inisiyatifiyle görev alabiliyorlar.

Ameliyathane teknikerleri görev tanımında değişiklik yapılarak “Ameliyathane Teknikerleri Steril olarak ameliyata dahil olur Cerrahı asiste eder “ maddesinin eklenmesi istiyor. Teknikerler bu madde eklenmediği için özel sektörde iş bulamıyor ve bazı devlet hastanelerinde ise mesleğinin gereğini yapamıyor. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde düzenlenen bir aylık ‘Ameliyathane Sertifika Programları’na katılan diğer sağlık çalışanları ise ameliyatlara girebiliyor.

HEKİMİN UYGUN GÖRDÜĞÜ ŞEKİLDE

Sertifika programları iptal edilerek tekniker alımlarının artırılması gerektiğini söyleyen Diyarbakır Cerrahi Ameliyathane Teknikerleri Derneği (CERATDER) Şube Başkanı Rıdvan Taş, steril şekilde ameliyata girebilmeyi istediklerini belirtti. Sağlık Bakanlığı’na sorduklarında cevap alamadıklarını ekleyen Taş, “Ameliyatlara hekim uygun gördüğünde girebiliyoruz. Bizim aldığımız eğitimlerle ameliyathane hemşiresinden bir farkımız kalmıyor” dedi. Eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın herkes görev tanımında çalışacak sözünü hatırlatan Taş, “Şimdiki Sağlık Bakanı da aynı şeyi söyledi ve görev tanımı düzenlenecek dedi. Ancak ne olacağını bilemiyoruz. Mesleğimiz kanunen tanımlansın. Bu bölümden toplam 16 bin genç mezun, görev tanımı yüzünü mesleğini yapamıyor” diye konuştu.

3 yıldır bunun için mücadele verdiklerini ekleyen Taş, “Devlet hastanelerine atansak bile görev tanımında yer almıyor deyip çalıştırılmıyoruz. Hiçbir meslek hastanenin inisiyatifine bırakılamaz” şeklinde sözlerini sonlandırdı.

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