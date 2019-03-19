‘Amiral Gemisi’nden iktidarın teknesine…

Kısa bir süre önce el değiştirerek iktidara yakın Demirören Grubu’nun kontrolüne geçen Hürriyet gazetesinin ayarı, 31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken iyiden iyiye bozuldu.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin herhangi bir zamanda ve mekânda ağzından çıkmayan sözler, gazetenin hürriyet.com.tr adlı internet sitesinde iktidarın siyasal diskuru doğrultusunda ‘haberleştirildi.’ Gazetenin yandaşlıkta çığır açan bu tutumuna tepki yağdı.



ÖZÜR BEKLENDİ AMA…



Hürriyet, hiçbir şekilde sarf edilmeyen ve kendisinden başka hiçbir yayın organının da yazmadığı, “HDP Eş Genel Başkanı Temelli’den açık açık itiraf ve tehdit: İstanbul ve Ankara’yı İmamoğlu ve Yavaş değil HDP yönetecek” şeklindeki uydurma ifadeleri, 3 gün boyunca internet sitesinin manşetinden indirmedi. Gazete, gerçeğin ortaya çıkmasının ardından özür dilemediği gibi, “Bizden değil, HDP’den açıklama istenmelidir” başlıklı bir ‘bilgilendirme’ yaparak, kamusal açıdan bir rahatsızlık hissetmediğini de gözler önüne serdi. Sezai Temelli ise Hürriyet’in bu izahı zor açıklamasına, “Bir gazetenin yalan haberini düzeltmemi benden neden ve nasıl bekleyebilirler” sözleriyle tepki gösterdi.



“AKİT’LEŞTİ” ELEŞTİRİSİ



Geçmişte kendisini medyanın ‘Amiral Gemisi’ olarak tanımlayan gazetenin bu tutumu, Türkiye’de son birkaç yıldır varlığı tartışılan ‘ana akım medya’ kavramının tamamen yok olduğunun kanıtı olarak yorumlandı. Sosyal medyadan pek çok yurttaş Hürriyet’i takip etmekten vazgeçtiğini ve gazeteye ait olan tüm sosyal medya hesaplarını engellediğini ifade etti. Yapılan yorumlarda, Demirören Medya bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve yakın zaman içinde pek çok çalışanının işe son veren Hürriyet’in, giderek ‘Akit’ adlı yayın organına benzediği dile getirildi.



Yurttaşların yanı sıra; siyaset, sanat ve medya dünyasında da Hürriyet’e büyük tepki yükseldi. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından, “Söylenmemiş sözleri, söylenmiş gibi manşet yapan Hürriyet Gazetesi ve CNN Türk internet sitesini derhal bu yalan habere son vermeye ve özür dilemeye davet ediyorum” şeklinde paylaşım yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise “Bataklık medyasının ‘Amiral Gemisi’ olmaya aday demiştim. Yanıltmadı” değerlendirmesinde bulundu.



Sosyal medyada Hürriyet’e yöneltilen eleştirilerden bazıları şu şekilde:



ÇÖPLÜĞE GİDECEK



Metin Uca (Gazeteci-Sunucu): Amiral battı. Hiç söylenmemiş yalan bir cümleyi manşete taşıyarak kendisini Ak-it’leştiren Hürriyet yöneticisi, bu dönem geçtiğinde çocuklarının yüzüne nasıl bakacaksınız? Ve toplam Türkiye satışınız 80 binlerin altına indiği için kendiniz dışında bakalım kimi suçlayacaksınız?



Emre Kongar (Yazar): Ama hiç kimse utanmadığı gibi bir de güya açıklama yapmışlar! Medya hiç bu kadar alçalmamıştı: Artık iftira bile atmaya başladılar.



Merdan Yanardağ (Gazeteci): Böyle bir yalan, gazetecilik ayıbı yok. Utanç verici. Bunu Hürriyet yaptı üstelik. Basını çürüttüler. Yandaşlık, gerçeği öldürmeye kalkıyor, ama bu imkânsız. Bakar mısınız rezalete; başlıktaki sözler haberde yok. Çünkü söylenmemiş, yalan.



Tuncay Akgün (Mizahçı): Hürriyet’in ombudsmanı Faruk Bildirici bugünler için görevden alınmış olmalı.



Orhan Aydın (Sanatçı): Hürriyet gazetesi dediğiniz 400 bin tirajdan 60 bine düşmüş, CNN dediğiniz ise izlenirlik oranları dibe vurmuş yalan makineleri olduysa; ilgilenme bırak, tarihin çöplüğünde tüm yalancılar için yer var.