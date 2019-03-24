24.03.2019
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Amsterdam’da ırkçılığa karşı büyük yürüyüş

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Amsterdam’da binlerce kişi 21 Mart Irkçılıkla Mücadele Günü dolayısıyla yapılan yürüyüşe katıldı.

Çeşitli etnik kimliklerden 10 bini aşkın kişinin katıldığı yürüyüşte Hollanda’da son dönemde ırkçı söylemleriyle öne çıkan ‘Forum voor Democratie’ hareketi hedefteydi. Yürüyüşe katılanlar ırkçıların eyalet seçimlerini kazanmasının tehlikelerine işaret etti.

‘Faşizme geçmişte ve bugün olduğu gibi gelecekte de hayır’ sloganının atıldığı yürüyüşe Türkiye kökenli yurttaşlar da katıldı. Yürüyüşe katılan Özgürlük Dayanışma Hollanda üyelerinin Alper Taş atkıları takması dikkat çekti.

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