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20.07.2019
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Ana muhalefet sorduğuyla kaldı: 3 bakan hiçbir soruyu zamanında yanıtlamadı

Birinci yılı geride kalan TBMM’nin 27’nci Dönemi’nde CHP’li milletvekillerinin soru önergelerini en çok Cumhurbaşkanlığı yanıtsız bıraktı. Bakanlar Berat Albayrak, Hulusi Akar ve Zehra Zümrüt Selçuk ise hiçbir soruya zamanında yanıt vermedi

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

Haziran 2018 seçimlerinin ardından başlayan TBMM’nin 27’nci Dönemi’nin ikinci yasama yılı önceki gün yapılan Genel Kurul toplantısının ardından sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilen 27’nci Dönem’de Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar, muhalefet milletvekillerini soru önergelerini Anayasa gereği yanıtlaması gerekirken çoğunlukla yanıtsız bıraktı.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’nin önergesine verilen yanıta göre,
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP’li milletvekilleri tarafından verilen hiçbir soru önergesine süresi içerisinde yanıt vermedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise yalnızca birer soru önergesini süresi içerisinde yanıtladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy sekiz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da dokuz soru önergesini süresi içerisinde yanıtlayabildi.

EN ÇOK YANITSIZ SORU SARAY’A

Bir yıl içerisinde CHP milletvekillerinin TBMM Başkanlığı’na sunduğu yazılı soru önergelerinin sayısı 9 bin 982 olurken bu önergelerin 4 bin 778’si cevapsız kaldı. Bin 703 soru önergesi Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı tarafından yanıtsız bırakıldı.

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KRİZİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte yasamanın yürütme üzerindeki tek denetim yolunun soru önergeleri olduğunu ancak bunun da yanıtsız bırakıldığını ifade eden CHP’li Tutdere, “Yürütme, yasama üyelerini önemsemiyor” dedi.

Anayasa gereği soru önergelerine 15 gün içerisinde yanıt verilmesi gerektiğini hatırlatan Tutdere, “Yürütmenin denetlenemediği bir sistemin Türkiye’ye katacağı hiçbir şey olamaz. Türkiye’de ekonomik ve siyasi bir kriz yaşanıyor. Bu krizi örtmeye çalışıyorlar ancak bu bir nafile çabadır. Bu Hükümet Sistemi, ülkenin sorunlarını
çözemez” diye konuştu.

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