11.6 C
Istanbul
03.04.2019
Anasayfa MEDYA Anadolu Ajansı çalışanı: Kimse verilerin nereden geldiğini bilmiyor

Anadolu Ajansı çalışanı: Kimse verilerin nereden geldiğini bilmiyor

31 Mart gecesi seçim verilerinin güncellenmemesi nedeniyle Anadolu Ajansı’na yönelik eleştiriler sürüyor. AA çalışanları, kendilerinin de verilerin nereden alındığını bilmediğini söyledi.

birgun.net birgun.net

Yerel seçimlerde veri akışını yaklaşık 13 saat kesen Anadolu Ajansı’nın çalışanları
 kendilerinin de verilerin nereden alındığını bilmediğini söyledi.

DW Türkçe’nin AA’daki eski ve mevcut çalışanlardan edindiği bilgiye göre, seçim sonuçlarını aktarmada şu anda tekel durumunda olan AA’nın verilerini nereden aldığı bizzat çalışanlar tarafından da tam olarak bilinmiyor.

Çalışanların büyük çoğunluğunun seçim verilerinin aktarılması için kurulan teknik sisteme giriş izni olmazken, bu gruba çoğu birim müdürünün de dâhil olduğu, verilerin sadece seçilmiş belirli kişiler üzerinden işlendiği belirtiliyor.

İlginizi çekebilir:  Kars'ta yeniden sayım bitti, HDP'nin oyu arttı

DW Türkçe’ye konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir AA çalışanı durumu şöyle özetliyor:

“Şu anda kimse bu verilerin nereden geldiğini bilmiyor. Bunu biz de kendi aramızda sorguluyoruz. Doğrudan teknik servis hallediyor ve eskiden bundan sorumlu olan haber masaları sadece yorum ya da değerlendirme yazıyor.”

- Reklam -

SON HABERLER

Binali Yıldırım: Mazbata kime verilirse başkan odur

birgun.net -
Binali Yıldırım AKP İstanbul İl Başkanlığı’nda yerel seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapıyor.
Devamını Oku

CHP’den AA’nın “Ankara’da oylar yeniden sayılacak” haberine yalanlama

birgun.net -
CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Twitter üzerinden yaptığı...
Devamını Oku

Giresun’da CHP’nin itirazı kabul edildi

birgun.net -
Giresun Merkez İlçe Seçim Kurulu, CHP İl Başkanlığının sandık sonuçlarına yaptığı itirazı...
Devamını Oku

Konya’da 30 metre çapında obruk oluştu

birgun.net -
Konya'nın Karapınar ilçesinde 15 metre derinliğinde 30 metre çapında yeni obruk...
Devamını Oku

AKP’li başkanın mobbing uygulayıp görevinden aldığı Tekin başkan oldu, mazbatayı aldı

birgun.net -
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, belediyede özel kalem müdürüyken AKP’li başkanın mobbing uygulayıp, işten...
Devamını Oku

Buteflika’nın istifası onaylandı

birgun.net -
Cezayir'de Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasının onaylandığını açıkladı. 
Devamını Oku

Ankara’nın 11 ilçesinde oylar yeniden sayılacak

birgun.net -
AA'nın haberine göre, AKP'nin itirazıyla Ankara'nın 11 ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı için...
Devamını Oku

Seçimi kazanan muhtar, mazbatasını alamadan hayatını kaybetti

birgun.net -
Kırklareli'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Karadere köyünde muhtar seçilen Ahmet Özen...
Devamını Oku

“Kazanan CHP değil İzmir oldu”

BİRGÜN İZMİR -
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel İzmirlilere teşekkür ederek, "Seçimlerin sonucunda aslında...
Devamını Oku

Çavuşoğlu’ndan S-400 açıklaması: Bitmiş bir anlaşmadır

birgun.net -
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "S-400'ler bitmiş bir anlaşmadır. ABD son bir Patriot...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi