Anadolu Ajansı çalışanı: Kimse verilerin nereden geldiğini bilmiyor

Yerel seçimlerde veri akışını yaklaşık 13 saat kesen Anadolu Ajansı’nın çalışanları

kendilerinin de verilerin nereden alındığını bilmediğini söyledi.

DW Türkçe’nin AA’daki eski ve mevcut çalışanlardan edindiği bilgiye göre, seçim sonuçlarını aktarmada şu anda tekel durumunda olan AA’nın verilerini nereden aldığı bizzat çalışanlar tarafından da tam olarak bilinmiyor.

Çalışanların büyük çoğunluğunun seçim verilerinin aktarılması için kurulan teknik sisteme giriş izni olmazken, bu gruba çoğu birim müdürünün de dâhil olduğu, verilerin sadece seçilmiş belirli kişiler üzerinden işlendiği belirtiliyor.

İlginizi çekebilir: Kars'ta yeniden sayım bitti, HDP'nin oyu arttı

DW Türkçe’ye konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir AA çalışanı durumu şöyle özetliyor:

“Şu anda kimse bu verilerin nereden geldiğini bilmiyor. Bunu biz de kendi aramızda sorguluyoruz. Doğrudan teknik servis hallediyor ve eskiden bundan sorumlu olan haber masaları sadece yorum ya da değerlendirme yazıyor.”