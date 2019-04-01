Anadolu Ajansı pes etti: İstanbul’da harita kırmızıya boyandı

Anadolu Ajansı, İstanbul’da açılan sandık oranını yüzde 100 olarak güncelledi.

AA’nın açıklamasına göre son durum:

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 48.79 | 4 milyon 169 bin 987

Binali Yıldırım: 48.51 | 4 milyon 146 bin 042

Buna göre aradaki fark 23 bin 945 oldu.

AA, 13:00 itibariyle Ekrem İmamoğlu’nu önde göstermişti.

Anadolu Ajansı seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, ajansın seçim sonuçlarını açıklayarak bir kamu görevi yürüttüğü belirtilerek, “Halkımızın doğru bilgiye ulaşması için gelen son sandık verileri az sonra güncellenerek abonelerimize ulaştırılacaktır” denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Anadolu Ajansı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili verilerin aktarılması görevine de sandıkların kapanmasının ardından başlamış ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar veri akışı kesintisiz devam etmiştir. Bazı sandıklardan sağlıklı veri akışı temin edilemeyince veri aktarımına bir süre ara verilmiş; kalan yüzde birlik sandık sonucuyla ilgili elimize herhangi bir veri ulaşmadığı için de Yüksek Seçim kurulunun sonuçlarının beklenilmesi kararı alınmıştır. Bu durum kamuoyu ile de paylaşılmıştır. Adayların oy oranlarının birbirine çok yakın olduğu İstanbul için, verilerin sağlıklı bir şekilde geldiği son noktada durup beklemek ve Yüksek Seçim Kurulunun ilan edeceği sonuçları hep beraber görmek en doğru karardır. Yüksek Seçim Kurulu geçici olmayan sonuçlarını her zaman olduğu gibi şeffaf bir şekilde kamuoyuna duyurmaktadır. Güçlü bir demokrasinin olduğu ülkemizde Anadolu ajansı olarak hızlı güvenilir ve sağlıklı verileri sizlere ulaştırma gayretimiz 100 yıldır sürmektedir.

Anadolu Ajansı A.Ş. seçim sonuçlarını açıklayarak bir kamu görevi yürütmektedir. Halkımızın doğru bilgiye ulaşması için gelen son sandık verileri az sonra güncellenerek abonelerimize ulaştırılacaktır.”