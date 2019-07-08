Anadolu Ajansı ve TRT’nin yönetim yapısı değiştirilsin

CHP İstanbul Mileltvekili Sera Kadıgil, Anadolu Ajansı ve TRT’nin Yönetim Kurulu yapısının değişmesi için 2 kanun teklifi verdi.

Kadıgil teklifinde, her iki kurumun yönetim kurulunun Meclis’te bulunan tüm partilerden seçilen 9 üyeden oluşmasını istedi. Kadıgil, yapılacak değişiklikle “Halkın vergileriyle faaliyetlerini sürdüren TRT ve Anadolu Ajansı’nın halkın her kesimine eşit mesafede durması, siyasi manipülasyonlara karşı denge ve denetlenmesinin sağlanabilecektir” dedi.

Kadıgil, 31 Mart yerel seçimlerinde, Anadolu Ajansı (AA) seçim sonuçlarıyla ilgili veri akışını yaklaşık kesmesinden dolayı tarafsız ve güvenilir haber kaynağı olma niteliğini tamamen yitirdiğini belirtti. AA’nın yönetim yapısının değiştirilmesi hakkında kanuni düzenleme yapılmalıdır diyen Kadıgil, TRT’nin seçim dönemlerinde yaptığı yayınların tarafgirli olduğunu gösteren verilere yer verdi.

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YÖNETİM KURULLARI TBMM’DEN SEÇİLMELİ

AA ve TRT’nin Yönetim Kurulları’nın, en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş, meslekî açıdan yeterli bilgiye, deneyime sahip kişiler arasından seçilsin diyen Kadıgil, yönetimin TBMM tarafından seçilen 9 üyeden oluşturulmasını talep etti.

Her iki kurumun kamu yararına, tarafsız bir anlayışla yayın yapması gerekirken halkın doğru bilgiye erişim hakkını gasp ettiğini ekleyen Kadıgil, ahlaki ve mesleki ilkeleri bir kenara bırakarak, milletin ve devletin değil, adeta iktidarın propaganda aracı haline geldiğini belirtti. Kadıgil, “Halkın vergilerinin ve kamunun imkânlarının bir partinin hizmetine sunulmasının önüne geçmeliyiz” dedi.