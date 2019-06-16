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16.06.2019
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Anadolu Ajansı’ndan Ekrem İmamoğlu’na yanıt

birgun.net birgun.net

Anadolu Ajansı (AA) ortak yayınında Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart akşamı AA’nın veri akışını kesmesine ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

Açıklamada, “AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur. Türkiye’de seçim sonuçlarını AA değil YSK açıklamaktadır” denildi.

AA’nın açıklamasının tamamı şöyle:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Ekrem İmamoğlu, televizyonlarımızda ortak yayınlanan tartışma programının başından itibaren defalarca Anadolu Ajansının (AA) adını anarak bir kez daha ajansımızı itham etmiş ve hedef göstermiştir.

Anadolu Ajansı, 31 Mart gecesi ve sonrasında müteaddit defalar açıkladığı gibi, 80 vilayetin sonuçlarını aktarırken, İstanbul’da açılan sandık oranı neredeyse yüzde 99’a ulaşmasına rağmen sonucun netleşmemesi; ayrıca buna bağlı olarak veri akışının durması nedeniyle abonelerine nihai veriyi ulaştıramamış, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sonuçlarını beklemiştir. AA, 31 Mart öncesindeki 6 seçimde de aynı şekilde açılan sandık oranı yüzde 99’a ulaştığında nihai sonucun açıklanmasını YSK’ye bırakmıştır. 31 Mart’ta yapılan uygulama diğer seçimlerden farklı değildir. Şunu da özellikle hatırlatmak isteriz ki, AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur. Türkiye’de seçim sonuçlarını AA değil YSK açıklamaktadır.

Sayın İmamoğlu’nun, yaptığımız tüm açıklamalara rağmen ısrarla ajansımızı hedef almasını ve haksız ithamlarda bulunmasını bir kez daha kınadığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

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