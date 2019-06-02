“Anadolu basınının can suyu kesilmesin”

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İzmir Şubesi Başkanı Halil İbrahim Hüner, Yeni Yargı Reformu paketinde yer alan ‘İcra ilanlarının gazetelerde yayınlanmamasına’ yönelik yasa tasarısı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Hüner, yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kanunlaşması durumunda, Anadolu basınının can suyunun kesileceğini ve yüzlerce gazetecinin daha işsiz kalacağını öne sürdü.

Basınının ülkemizde demokrasi ve çok sesliliğin sigortası olduğunu belirten Hüner, “Tamamen resmi ilan statüsünde olan ve yerel gazetelerde yayınlanması zorunluluğu bulunan icra ilanlar, tasarının yasalaşması durumunda uygulamadan kalkacak. Başta Basın İlan Kurumu önemli bir gelirinden yoksun kalacak, Anadolu’daki yerel gazetelerin de gelirlerine büyük darbe vurulacak” dedi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İzmir Şubesi Başkanı Halil İbrahim Hüner

BASIN SUSARSA DEMOKRASİ SUSAR

Konu olan yasa tasarısına karşı çıktıklarını aktaran Hüner, “Anadolu basınının can suyunun kesilmesine, basın mesleğimizin yok edilmesine, yerelde yüzlerce gazetecinin daha işsiz kalmasına, Anadolu insanının suskunluğuna seyirci kalamayız” diye konuştu. Basın sustuğunda demokrasinin de susacağını ekleyen Hüner, “Anadolu basını; Türkiye’de demokrasinin ve çok sesliliğin sigortasıdır. Gazeteler; Anadolu’da sermaye sahiplerinin değil Anadolu halkınındır. Basın susarsa halk susar. Dedikodu ve kirli bilgi devreye girer” ifadelerini kullandı.

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Hüner sözlerine şöyle devam etti: “Başta Sayın Cumhurbaşkanı, siyasi parti genel başkanları, bakanlar, siyasi parti grup başkanları, milletvekilleri ve devletin ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yöneticilerinden, bu vahim yanlıştan dönülmesini talep ediyor, çağrıda bulunuyoruz.”